日澳首腦週末將會談 或發表新安全合作宣言

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄將在週五（10月21日）訪問澳大利亞，並與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Antony Albanese）在西澳的伯斯舉行會晤。外界關注，雙方是否會在能源和經濟議題外，針對印太局勢簽署新的安全合作宣言。

日本共同社報導，日本首相岸田文雄週一（10月17日）在自民黨高層會議上證實，他將在本週末將訪問澳大利亞，並與澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行首腦會談。岸田稱，會談「將討論安全保障、能源和糧食等兩國間的緊要課題」。此外，日澳兩國「將就推進今後的安保經濟戰略展開磋商」。

日經亞洲也報導，週五開始為期兩天的訪問，將標誌著自阿爾巴尼斯自今年5月上任以來，澳日兩國領導人之間的第三次雙邊會晤。兩人上次見面，是不到一個月前，阿爾巴尼斯前往日本參加日本前首相安倍晉三的國葬。

「這就是（顯示）日澳關係的重要性增加了多少。」一位接近岸田文雄的消息人士說。

外界預料，安全將引領本次的議程，因為各界越來越擔心在俄羅斯入侵烏克蘭後，將促使中國在南海和東海尋求以武力改變印太地區的現狀。北京4月與具有重要戰略意義的索羅門群島簽署了安全合作協議，令日本和澳洲以及美國都感到擔憂。

新的雙邊宣言預計將包括強調國防和經濟安全合作的措辭，以實現「自由開放的印太地區」。日本還尋求與五眼聯盟（Five Eyes）更緊密地合作，這是一個由美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭組成的情報共享網絡。

會談內容眾說紛紜

日本共同社報導，日本政府消息人士週日（10月16日）時透露，有關首相岸田文雄將在澳大利亞與澳總理阿爾巴尼斯計劃舉行的會談，屆時發表安保合作相關新宣言的事宜已在協調之中。考慮到應對中國的海洋活動和軍事力量擴大，日本將與視作「准同盟國」的澳大利亞加強合作。會談中還可能向澳大利亞謀求在液化天然氣（LNG）穩定供應方面的合作。

日本約 70%左右的煤炭進口依賴澳大利亞。澳大利亞也是其最大的液化天然氣和鐵礦石供應國，分別佔其進口的約 40% 和 60%。

澳大利亞是日本主要的資源進口國，圖為澳大利亞的一座煤礦（資料照）

《澳洲金融評論報》（AFR）分析，更新後的日澳協議預計將涵蓋情報共享和網絡安全，兩位領導人還將討論能源安全和資源問題。在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源供應動蕩的情況下，日本一直對澳大利亞審議天然氣協議，以及可能中斷對日本出口的風險感到焦慮。

路透社則報導，日本外務省一位官員表示，現在就雙方領袖會議將取得的成果發表評論，還為時過早。澳大利亞總理府則沒有回應此項消息。

上次協議尚未生效

日澳2007年發表了安保聯合宣言，提出基於與美國的同盟關係，日澳之間也要推進防衛合作。兩國現任首腦今年5月首次舉行會談時表示，考慮到中國對太平洋地區影響力進一步增強的現狀，雙方就協調制定新宣言的方針達成一致。

日本和澳洲今年1月還簽署了雙方軍隊的《互惠准入協定》（RAA），以加強雙邊的防務合作。這是日本與美國以外的國家簽署第一個的此類協議，但兩國國會目前仍尚未批准這項協議，協議還未正式生效。

在RAA協議簽署前，日本和澳洲之間進行了一年多的會談，目的是打破法律障礙，允許協議雙方的軍隊為訓練及其他目的而進入對方國家。儘管未直接提及中國，但該協議仍被外界視為是對「中國軍事擴張」的擔憂、進而採取的又一措施。

今年1月，中國外交部發言人汪文斌在被問到日澳計劃簽署進一步加強防務和安全合作的協議時表示，國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有助於維護地區的和平穩定，而不應針對第三方或損害第三方利益。他說：「我們希望太平洋成為太平之地，而不是人為興風作浪之洋」。

劍指中國

澳洲廣播公司報導，澳大利亞國際事務研究所（AIIA）的國家執行主任韋克菲爾德（Bryce Wakefield）分析，澳大利亞和日本都認識到，自上一份協議簽署以來，國際戰略格局發生了巨大變化。

韋克菲爾德說，新的聲明可能包括「某種一般性聲明，即日本和澳大利亞將與試圖以武力改變該地區現狀的行為者對抗」，這將是對中國對台灣的想法不那麼隱晦的提及。 但他認為，聲明沒有必要提及中國，「真的沒必要，這個安排是什麼，大家都知道。」

（綜合報導）

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