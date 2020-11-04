 日澳签订军事协定 四国再度演习抗中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

日澳签订军事协定 四国再度演习抗中

在澳大利亚与日本签订协定加强军事合作的同一天，美日印澳四国共同举行的联合军演也在北阿拉伯海登场，明确展现出共同对抗中国势力扩张的决心。

Japan Morrison und Suga

考虑到新冠疫情，澳洲总理莫里森(左)和日本首相菅义伟(右)碰肘代替握手

DW.COM

澳大利亚今年首度加入美、印、日三国之间的联合军演。这次军演规模不但扩大，也相当于「四方安全对话」(QUAD)成员全数到齐，共抗中国的军事扩张。

美国国务卿蓬佩奥与国防部长埃斯珀27日与印度的外长与防长会晤，双方签署了防御合作协定。这项协议将让印度取得许多先进的资讯，有效提升美印两国的军事合作。

美国当选总统拜登本周四分别与韩、日、澳三国领导人通电话，讨论与重要盟友面对的挑战。但该地区主要大国中国尚未对拜登当选表示祝贺。

(德国之声中文网) 澳大利亚总理莫里森周二(17日)访问日本东京，与日本首相菅义伟会晤，双方讨论旅游、经济合作、军事合作等议题，并在闭门会谈后宣布达成双边军事协定，方便两国日后共同进行联合训练和演习，共同抗衡中国。

日本首相菅义伟在发言中表示这项协定将两国的安全与国防合作带往新水平。澳大利亚总理莫里森说，该协定用更快、更节省行政手续的方法，为国防军事部署建立了顺畅的流程。

两国领导人也表达了他们对近日南中国海域负面发展和严重事件的担忧，包括在争议岛屿被军事化、海岸警卫队被危险而强迫性的使用。此外，他们也共同对近日中国在香港实施《香港国安法》打击反对意见表示担忧。

在协定当中，日澳两国还同意共同拟定一个架构的需求，以便日本军队可以在必要时协防澳大利亚军队。未来两国也同意加深在5G网络、海底电缆、关键矿产供应的安全性等方面的合作。

Japan Morrison und Suga

莫里森和菅义伟在签约后合影

美印日澳开启第二阶段军事演习

美国、印度、日本、澳大利亚周二(17日)在北阿拉伯海进行第二阶段海上军事演习。这是非正式团体「四方安全对话」(QUAD)成员国第二次举行同规模的军事演习，被认为是为了对抗中国在印太区域的势力扩张。本月初，四国也在孟加拉湾举行过第一阶段的演习

印度国防部表示，本次第二阶段演习由印度海军维克拉玛帝亚号(INS Vikramaditya)航空母舰战斗群，以及美国海军尼米兹号(USS Nimitz)航舰打击群为中心行动。此外，澳洲海军巡防舰巴拉瑞特号（HMAS Ballarat）、日本「村雨号」（JS Murasame）护卫舰、多艘潜舰及飞机也参加这次演习。

马拉巴尔演习始于1992年，一开始是印度与美国海军的双边演习。日本于2015年加入。今年则是澳洲海军自2007年以来首次参演。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Militärmanöver Malabar 2018 Indien Australien USA Japan

美印日澳联合军演 四国共抗中国扩张 04.11.2020

澳大利亚今年首度加入美、印、日三国之间的联合军演。这次军演规模不但扩大，也相当于「四方安全对话」(QUAD)成员全数到齐，共抗中国的军事扩张。

Japan Yoshihide Suga

菅义伟与特朗普通话 同意强化美日同盟 21.09.2020

菅义伟刚上任就跟特朗普讨论中国问题，双方同意加强同盟关系，另传出菅义伟将与美国国务卿蓬佩奥会面。美日关系将如何影响印太地区局势？

USA | Joe Biden designierter Präsident | Rede in Wilmington

拜登向亚太盟友伸出双臂 12.11.2020

美国当选总统拜登本周四分别与韩、日、澳三国领导人通电话，讨论与重要盟友面对的挑战。但该地区主要大国中国尚未对拜登当选表示祝贺。

广告

媒体看中国

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

德语媒体：你的脱钩 我的融合

美国即将告别特朗普，全球最大的自由贸易区诞生，这让德语媒体喜忧参半。在美中两个巨人之间，欧洲能否找到自己的位置？  