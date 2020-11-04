日澳签订军事协定 四国再度演习抗中

(德国之声中文网) 澳大利亚总理莫里森周二(17日)访问日本东京，与日本首相菅义伟会晤，双方讨论旅游、经济合作、军事合作等议题，并在闭门会谈后宣布达成双边军事协定，方便两国日后共同进行联合训练和演习，共同抗衡中国。

日本首相菅义伟在发言中表示这项协定将两国的安全与国防合作带往新水平。澳大利亚总理莫里森说，该协定用更快、更节省行政手续的方法，为国防军事部署建立了顺畅的流程。

两国领导人也表达了他们对近日南中国海域负面发展和严重事件的担忧，包括在争议岛屿被军事化、海岸警卫队被危险而强迫性的使用。此外，他们也共同对近日中国在香港实施《香港国安法》打击反对意见表示担忧。

在协定当中，日澳两国还同意共同拟定一个架构的需求，以便日本军队可以在必要时协防澳大利亚军队。未来两国也同意加深在5G网络、海底电缆、关键矿产供应的安全性等方面的合作。

莫里森和菅义伟在签约后合影

美印日澳开启第二阶段军事演习

美国、印度、日本、澳大利亚周二(17日)在北阿拉伯海进行第二阶段海上军事演习。这是非正式团体「四方安全对话」(QUAD)成员国第二次举行同规模的军事演习，被认为是为了对抗中国在印太区域的势力扩张。本月初，四国也在孟加拉湾举行过第一阶段的演习。

印度国防部表示，本次第二阶段演习由印度海军维克拉玛帝亚号(INS Vikramaditya)航空母舰战斗群，以及美国海军尼米兹号(USS Nimitz)航舰打击群为中心行动。此外，澳洲海军巡防舰巴拉瑞特号（HMAS Ballarat）、日本「村雨号」（JS Murasame）护卫舰、多艘潜舰及飞机也参加这次演习。

马拉巴尔演习始于1992年，一开始是印度与美国海军的双边演习。日本于2015年加入。今年则是澳洲海军自2007年以来首次参演。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社)

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