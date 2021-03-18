日法美举行三国联合军演 日专家：威慑中国

（德国之声中文网）日本共同社报道称，日法美三国在日本国内举行联合军演同一时间，日本海上自卫队还将与美国、法国和澳大利亚各国海军在东海展开联合训练。

共同社的报道强调指出， 围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）和台湾局势，日美加强了对华制衡姿态。欧洲各国也加强对华警惕，预计以此次为开端将陆续向日本周边派遣部队。澳大利亚也加入日美欧组成的包围网，意在遏制中国的海洋活动。

日本防卫相岸信夫周二（5月11日）在记者会上表示“希望进一步深化共享自由开放的印度太平洋这一愿景的四国合作关系”。海上自卫队将开展反潜战以及航空自卫队F-2战机加入的防空训练。

日本拓殖大学海外事情研究所教授川上高司在接受法新社采访时说：“毫无疑问，这场军演是对中国在该地区日益咄咄逼人行为的一种威慑。”

他补充说：“从长远来看，欧洲在印太地区的承诺可能会加强日本和北约之间的关系，这也正是前首相安倍晋三所倡导的。”

此次日法美三国联合举行的陆上军演主要内容包括 离岛登陆和巷战，将在长崎县佐世保市的相浦驻地、横跨宫崎县与鹿儿岛县的雾岛演习场实施。

共同社报道称， 日本陆上部队参加队员总计约220人，包括陆上自卫队以相浦为据点的离岛防卫专门部队“水陆机动团”等约100人、美法两军参加军演的人数各约60人。

今年1月22日，中国全国人大常委员会通过了《中华人民共和国海警法》。该法于2月1日开始生效执行。

根据这部新出台的《海警法》，当中国的权利在海上受到“外国组织和个人的不法侵害或者面临不法侵害的紧迫危险时”，中国海警机构有权使用武器。

日本首相菅义伟2月8日表示，完全无法接受中国通过这一法律，称这加剧了东海和南海海域的紧张局势。

4月中旬菅义伟到访美国，与美国总统拜登举行会晤后发表联合声明。联合声明重申了《美日安保条约》第五条适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的事实。美国重申了在《美日安保条约》下，对日本防卫坚定不移的支持，使用甚至包括核能力在内的全部能力。

法新社的报道指出，法国在印太地区拥有自己的战略利益。留尼汪岛和法属波利尼西亚都是法国在印太区域的海外属地。

2019年5月法国发表了《法国印太防务战略》报告。战略报告全面论述了印太地区的安全形势、法国的印太防务战略和法国将采取的措施。报告提出，法国将在采取自主和主权行动的同时，积极推动多边安全努力，加深与区域主要伙伴（美国、澳大利亚、印度、日本）和欧洲伙伴的合作。有分析指出，法国推出印太防务战略，目的是在印太新地缘格局中彰显法国的存在，提高自身的话语权，充当欧洲国家介入印太地区的先锋，建立多层次战略伙伴关系网，维护其在印太的利益，重塑大国地位。

今年4月底，英国驻东京大使馆也曾表示，英国伊丽莎白女王号航空母舰将带领皇家海军舰队行驶亚洲水域，访问日本及韩国的港口，旨在加强东亚的安全关系。

除此之外， 德国外交部和国防部官员也透露，德海军护卫舰“巴伐利亚”号将在今年8月初启程前往印太地区。根据规划，这艘军舰在穿越印度洋和马六甲海峡后将前往澳大利亚，接着到朝鲜半岛附近海域活动，随后航经南海回国。有报道称，该护卫舰在通过南海时会回避争议岛礁12海里海域。

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