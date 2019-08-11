日本#MeToo代表人物伊藤诗织控告性侵胜诉

（德国之声中文网）本周三（12月18日），备受关注的女记者伊藤诗织控告遭遇性侵案胜诉。日本东京地方法院判决被控告者、知名记者山口敬之赔偿伊藤诗织330万日元（约合30,000美元）。

日本东京地方法院裁定，山口敬之必须向这位30岁的记者支付赔偿金。起初，伊藤报案之后没有被认真对待，检察官未予起诉，她提出的精神伤害赔偿要求为1100万日元。

被告记者山口敬之一再否认这一指控。他向伊藤提起反诉，要求对方赔偿1.3亿日元，被法院在周三的判决中予以驳回。

宣判之后，伊藤在法庭外对媒体和支持者说："我们赢了。反讼遭到驳回。"她举着一张白纸，上面写着"胜诉"二字。

山口仍可就次判决提起上诉。

改变社会文化的案例

2017年，伊藤将对知名记者山口敬之的公开指控公之于众，震动了日本社会。她因此而成为 #MeToo运动在日本的代表人物。

日本政府2017年的数据显示，遭遇强奸的女性受害者中，只有4％主动报案。

2015年，伊藤在日本路透社做实习生的时候，与首相安倍晋三关系密切的电视台记者山口称能帮她求职，二人见面，喝了一些酒。

伊藤称，山口可能在她的饮料中偷放了迷药，当天晚上趁她昏迷时实施了强奸。

她说："当我恢复知觉时，感觉到剧烈的疼痛。我发现自己在一个酒店的房间里，而他压在我的身上。我知道发生了什么，但一时不知所措。"

伊藤报案之后，警方的刑事调查进展缓慢，随后在没有提供任何理由的情况下放弃了对山口的逮捕。

百年性侵法律得以修订

伊藤决定打破沉默，将自身遭遇性侵的经历写成纪实作品《黑箱》，于2017年出版。

同年，日本修订了100年前制定的性侵法律，将强奸犯的最低刑期从三年提高到五年，并且扩大了性侵犯罪的定义，首次认定男性也可能成为受害者。

新法部分内容仍有争议，比如要求起诉者证明受害人受到恐吓或者无力抵抗。权利倡导者认为，没有抵抗并不意味着获得受害者同意。

张平 /洪沙 （美联社、路透社）