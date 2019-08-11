 日本#MeToo代表人物伊藤诗织控告性侵胜诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

日本#MeToo代表人物伊藤诗织控告性侵胜诉

#MeToo运动在日本的代表人物、女记者伊藤诗织控告遭遇性侵案胜诉。日本东京地方法院判决被告山口敬之赔偿伊藤诗织330万日元。这是一起被认为改变了社会文化的案例。

Japan Freie Journalistin Shiori Ito (picture-alliance/AP Images/AP Photo/J. C. Hong)

胜诉后的伊藤诗织面对媒体记者

（德国之声中文网）本周三（12月18日），备受关注的女记者伊藤诗织控告遭遇性侵案胜诉。日本东京地方法院判决被控告者、知名记者山口敬之赔偿伊藤诗织330万日元（约合30,000美元）。

日本东京地方法院裁定，山口敬之必须向这位30岁的记者支付赔偿金。起初，伊藤报案之后没有被认真对待，检察官未予起诉，她提出的精神伤害赔偿要求为1100万日元。

被告记者山口敬之一再否认这一指控。他向伊藤提起反诉，要求对方赔偿1.3亿日元，被法院在周三的判决中予以驳回。

宣判之后，伊藤在法庭外对媒体和支持者说："我们赢了。反讼遭到驳回。"她举着一张白纸，上面写着"胜诉"二字。

山口仍可就次判决提起上诉。

改变社会文化的案例

2017年，伊藤将对知名记者山口敬之的公开指控公之于众，震动了日本社会。她因此而成为 #MeToo运动在日本的代表人物。

日本政府2017年的数据显示，遭遇强奸的女性受害者中，只有4％主动报案。

2015年，伊藤在日本路透社做实习生的时候，与首相安倍晋三关系密切的电视台记者山口称能帮她求职，二人见面，喝了一些酒。

伊藤称，山口可能在她的饮料中偷放了迷药，当天晚上趁她昏迷时实施了强奸。

她说："当我恢复知觉时，感觉到剧烈的疼痛。我发现自己在一个酒店的房间里，而他压在我的身上。我知道发生了什么，但一时不知所措。"

伊藤报案之后，警方的刑事调查进展缓慢，随后在没有提供任何理由的情况下放弃了对山口的逮捕。

#Me Too in Japan - Blackbox (DW/M. Vieser)

伊藤诗织的纪实作品《黑箱》

百年性侵法律得以修订

伊藤决定打破沉默，将自身遭遇性侵的经历写成纪实作品《黑箱》，于2017年出版。

同年，日本修订了100年前制定的性侵法律，将强奸犯的最低刑期从三年提高到五年，并且扩大了性侵犯罪的定义，首次认定男性也可能成为受害者。

新法部分内容仍有争议，比如要求起诉者证明受害人受到恐吓或者无力抵抗。权利倡导者认为，没有抵抗并不意味着获得受害者同意。

张平 /洪沙 （美联社、路透社）

DW.COM

#KuToo：日本上万女性联署对高跟鞋说不

日本作家石川优美（Yumi Ishikawa）发起请愿，要求废除女性在工作期间必须穿高跟鞋的陋习。政府表示正在考虑禁止公司提出这样的要求，否则视作性别歧视。 (04.06.2019)  

为什么日本年轻人不再「约会」?

比起12年前，日本学生中，男性有性经验者少了25%、女性有性经验者少了40%。有约会经验的人也越变越少。这不仅是社会风气的改变，也是交友形态改变的结果。 (04.12.2018)  

深陷性侵丑闻 多明哥告别洛杉矶歌剧院

著名男高音多明哥（Plácido Domingo）的“霉运”还在继续：受到一系列性侵指控后，这位西班牙籍歌唱家也不得不辞去洛杉矶歌剧院院长一职。 (03.10.2019)  

专访冰岛总理: #MeToo运动如何带来真改变?

冰岛向来被当作性别平等的模范国家，但该国总理卡特琳·雅各布斯多蒂尔（Katrín Jakobsdóttir）在2018妇女领袖全球论坛召开前夕接受德国之声采访时说，即便在她的国家，也需要持续抗争。 (21.11.2018)  

咸猪手：慕尼黑啤酒节上黑暗的一面

十月啤酒节：啤酒、吹奏乐、派对。尽兴作乐时刻，有人会有不规矩表现--不仅是针对女宾--而且也针对女工作人员们。德国之声记者在啤酒节期间充当了一回卖花女。 (05.10.2019)  

相关内容

Jeffrey Epstein

狱中自杀?爱泼斯坦性侵案搅动美国政坛 11.08.2019

这不仅是情节极为严重的性侵少女案，牵涉面还非常之宽：被告爱泼斯坦与最高层有着密切联系，包括两位美国总统和一位英国王子。要与爱泼斯坦切割，绝非易事。而现在，爱泼斯坦狱中身亡，死因疑为自杀，更是让整桩事件扑朔迷离。

#metoo Protest Schriftzug

#MeToo一周年——“扳倒了”谁？ 20.10.2018

2017年10月，好莱坞制片人温斯坦受到多名女性的性侵指控。此后，#MeToo这个标签成为一场全球性的运动，一些知名人士从此光环陨落。

Qiangdong Richard Liu, CEO von JD.com

刘强东案细节披露 想让受害人当邓文迪? 03.11.2018

明尼阿波利斯当地出版的《明星论坛报》周五刊登长篇报道，披露了许多刘强东性侵案的细节。受害人对警方表示，她在自己的住所里遭到了刘强东的强奸，后者还要求她“成为邓文迪”。目前，当地检察官正在评估是否正式对刘强东提起公诉。

广告

媒体看中国

Baku: Fußball: Mesut Özil | Europa League Finale | FC Chelsea - FC Arsenal (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

德语媒体:厄齐尔的言论自由 阿森纳的可悲姿态

厄齐尔在推特上控诉中国欺压维吾尔人，引发了德语报刊的高度关注。《图片报》赞扬厄齐尔这次总算没有在政治上站错队。《每日镜报》批评阿森纳队为经济利益而折腰。《时代周报》则感叹，资本主义统治下的体坛，敢言的运动员注定将越来越少。  