日本8月对华食品出口跌四成

（德国之声中文网）据日经新闻报道，日本财务省本周发布的8月贸易统计速报显示，日本对中国的出口下滑。贸易收支为连续2个月逆差，逆差幅度比去年同期缩小了66.7%。

其中日本对华包括水产品在内的食品出口为141亿日元，跌幅达41.2%。是自2011年福岛核事故导致出口锐减以来的最大降幅。

几乎同时发布的中国海关总署的数据显示，中国8月从日本进口的鱼类等水产品降至2074万美元，与上年同期相比减少了70%。降幅与7月的33%相比显著扩大，并创出自2020年8月（75%）以来的最大。2022年中国从日本进口了价值超过 5 亿美元的水产品，是日本水产最大的出口市场。

日本宣布福岛核电站核灾废水排海工程启动之后，中国自8月24日起全面暂停进口日本水产品。尽管国际原子能组织认可了日本有关作法的安全性，但是日本东亚各邻国民间以及日本渔业界依然有着不小的担忧。

日本今日排放核灾废水 中韩反应如何？

日本外务省9月初表示，已向世界贸易组织（WTO）提交反驳书，认为中国在福岛核废水排放后对日本海鲜实施的禁令「完全不可接受」。此外，日本政府已宣布将拨款上千亿日元，以帮助因中国实施的日本海鲜禁令受到打击的出口商。

美驻日大使：不看不知道

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）再次批评中国对福岛核电站处理核废水排海事件的反应。周五（9月22日），伊曼纽尔在X社交平台（原推特）贴出多张侦察机拍下的照片与标注渔船位置的地图并发文：“一图胜过千言万语：中国船只9月15日在日本近海捕鱼，就在中国对同一海域实施水产禁运后。”他还在东京发表公开讲话时，再次称中国的有关做法是“经济胁迫”。

对此，北京做出回应。中国外交部发言人毛宁在周五的例行记者会上表示，美方应该“停止偏袒纵容日本的不负责任的行为，同各方一道敦促日本停止核污染水排海”。

中国海关总署本周发布的贸易数据还显示，8月中国从日本进口的化妆品相关产品减少22%。除了中国官媒集体质疑日本食品的安全性，社交媒体上还出现了对包括化妆品在内的其他日本产品的警告和抵制呼吁。

不过日经新闻报道称，中国的化妆品整体进口自4月起持续负增长，在一定程度上反映出内需的停滞。上月来自化妆品进口额较大的法国和韩国的进口也下降2～3成。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 日相岸田率领内阁阁员品尝福岛食材 日本首相岸田文雄8月30日在首相官邸举行午餐会。他在镜头前表示，午餐的菜品全部都是福岛食材，“太好吃了”。他呼吁，“大家可以购买车站便当或者进行网购，来支持安全美味的日本海鲜”。日本总务省、厚生劳动省、数位厅、经济产业省纷纷在社交媒体上张贴出阁员品尝福岛便当的照片。日本在8月24日宣布开启福岛核电站排海作业后，中国宣布全面暂停进口日本水产品。香港和澳门纷纷向日本发出食品进口禁令。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 经产大臣西村康稔为三陆常磐“带货” 日本经产大臣西村康稔29日在社交媒体上贴出自己的午餐照片并配文称：“今天的午餐是 ALPS处理水排放后用8月25日在福岛县岩城捕获的鲈鱼制作的盐烧饭。此外还有我一贯吃的福岛产海藻做的味增汤。品尝的是饱含着渔民心声、自豪和自信的三陆常磐（即岩手、宮城、福島及茨城县）美味。为了他们不被中国的骚扰电话打败，我们会继续支持。今后我还会继续吃三陆常磐的美味。”西村还在视频中称他最近每天午饭都吃福岛食材。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 首相官邸福岛食材午餐会菜品曝光 日本首相岸田文雄30日在官邸举办使用福岛县产海鲜的午餐会。参加午餐会的还有财务相铃木俊一、经济产业相西村康稔和儿童政策担当相小仓将信。首相官邸当日在网络社交平台上公布了菜品的照片。菜品包括福岛大米饭、味增汤、比目鱼鲈鱼章鱼刺身、帝王菜、猪肉、日本泡菜及饭后水果。全部食材均取自福岛。共同社指出，中国全面暂停进口日本水产品，首相官邸午餐会旨在凸显食品的安全性，消除负面影响。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 岸田视察东京丰洲市场 8月31日，日本首相岸田文雄前往东京丰洲市场。他在经营包括福岛在内的常磐地区海产品的批发店试吃了海产品。在与商贩交谈时，商贩们表示，依赖水产品出口的企业受到严重打击。此后他表示，“为了在避免仅依赖中国市场的情况下，使业务能持续、稳定地发展，将启动分散对特定国家依赖的紧急援助措施”。新的支援政策包括刺激日本国内消费、应对风评被害、水产企业改变出口目的地和加强国内加工体制等措施。去年日本水产品出口额总共达到3873亿日元。其中对中国的出口额最多，达到871亿日元。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 农林水产大臣口误致歉 日本农林水产大臣野村哲郎（图片居中）曾在8月30日响应日相带头吃福岛食品的号召，在网上公布了自己吃福岛北极贝便当的照片。但他31日在首相官邸回答记者提问时使用了“污染水”一词。此后野村撤回了发言，并称“我措辞不当，就此诚恳道歉。我的发言给以福岛县为首的相关人士造成了困扰，深表歉意”。9月1日他再度道歉表示，“令福岛民众和相关人士感到不快，非常抱歉”。他表示，从前一日起就在深刻反省”，且将致力于为扇贝等水产业者和加工业者提供支援。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 美国驻日大使前往福岛品尝海鲜 美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月31日前往福岛县，目的是对日本政府的福岛第一核电站处理水排海决定表示支持。在福岛核电站附近的相马市，伊曼纽尔与市长立谷秀清共进午餐，吃着当地捕获的海鲜。他与当地渔业相关人士进行交流并呼吁：“希望日本国内外的人都知道福岛的鱼很安全”。他还给《日本经济新闻》撰文称：“日本对福岛核事故的处理向国际社会提供了国际社会最高标准的模范。我非常期待吃福岛桃子。”

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” “我不会和别人分享（福岛）葡萄” 日本经济新闻报道称，在渔港附近的特产店“浜站松川浦”，除了比目鱼等鱼类外，伊曼纽尔还购买了自己爱吃的当地特产桃子。据介绍，8月24日福岛核电站排海作业开始后，该店接到了100多通从中国打来的骚扰电话。伊曼纽尔在社交媒体X上表示，他还在福岛买了日本泡菜、桃子、梨和葡萄，“说清楚，我不会和别人分享葡萄的”。次日，伊曼纽尔还在X上贴出与美国战略司令部司令科顿（Anthony J. Cotton）一起分享福岛桃子的照片。



（路透社、日经新闻）

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