日本2023年展望: 鞏固自由陣營關係與強化防衛

日本在進入2023年後，持續將外交與防衛強化等納入優先課題。首相岸田文雄除了將造訪歐美各國外，也將展現身為G7議長國的決心，與美國總統拜登的會談，更是象徵日本在東亞作為自由陣營的基石角色。
（德国之声中文网）「或許對身為議長國相比，這（美日）是更有重要意義的會談」，日本首相岸田文雄在1月4日前往中部三重縣的伊勢神宮進行新年參拜後，召開記者會表達將於13日於華盛頓與美國總統拜登進行會談，目標在強化美日同盟外，也將就防衛、資訊、經濟等交換各種意見。岸田也於記者會上強調美日領袖會見的重要。
與此同時，包括日美兩國的外交部長與國防部長層級會議的「2+2會談」也將於11日召開，針對俄羅斯侵略烏克蘭、台海局勢與北韓發射彈道飛彈等議題進行近一步磋商。國防部長層級則是會再另外單獨舉辦會談，顯現當下日本對於國防政策的看重。這也是繼2021年5月後，兩國領袖再度當面會談。
日本今年作為七大工業國峰會G7的主辦國，從年初起岸田文雄就開始展開一連串的訪問行程。除了美國外，岸田還將先依序訪問法國、義大利、英國與加拿大，除了鞏固G7成員國間的信任外，也採取相對主動的態勢。特別是G7主辦城市廣島，除了是岸田的故鄉外，也是核武受害城市，屆時訴求「無核武」理念將更明確。
此外，日本也從開春1月起的兩年間，將擔任聯合國安理會的非常任理事國。睽違6年再度擔任此要職，日本也將在安理會的改革上作出更多訴求。除了「基於國際法支配的秩序」外，外務大臣林芳正也預計在12日前往紐約的聯合國總部，就此議題討論俄羅斯侵略下始終停滯不前的安理會機制，可說今年是展現「岸田外交」的重點時刻。
然而，相較之下，日本對於鄰近的中國與俄國的嫌隙則是持續加深。外相林芳正原先預計於2022年12月底造訪北京會見當時外交部長王毅，但後來行程遭到更動，林芳正先去歐美等國拜會後，才會預計於1月底前往北京。不久後，王毅職位遭到更動，由新部長秦剛上任，兩人何時會面，至今仍未定案。
先前中日兩國在2019年，習近平與時任首相安倍晉三在大阪G20峰會見面後，直到2022年11月17日，才在泰國曼谷進行面對面會談。兩方雖然持續同意「構築安定關係」，但岸田也就中國海警船在釣魚台附近海域的活動、以及美國眾議院議長裴洛西訪台時在沖繩與那國島經濟海域試射飛彈等表達深刻憂慮。
中日兩國雖然協調設置熱線電話、定期舉辦外長與防長「2+2會談」等，但在目前局勢下，雙方都還未達成一定信任，日本在美中間如何取得平衡成為一大困難。
而在俄羅斯侵略烏克蘭下，日本也與自由陣營國家對俄祭出制裁，並且持續援助烏克蘭各項物資。烏克蘭不僅對此大為感激外，烏國總統辦公室主任葉爾馬克，甚至還在1月4日會見日本駐烏大使松田邦紀時，親自邀請岸田文雄訪烏。
反之，日本與俄羅斯關係則是陷入冷凍，除了俄國軍艦與軍機開始頻繁穿梭位於北海道南方的津輕海峽外，也開始與中國開始聯合軍演。而過去一度要簽署協議，分階段和平轉讓的北海道北方四島領土問題，俄國外交副部長魯丹科，在3日接受塔斯通訊社採訪時，更直言日本是「非友好國」，已不可能談和平協議，兩國關係持續緊張。
因此，為了要因應將來可能擴大的台海衝突、以及俄羅斯與北韓的軍事威脅，日本也大動作決定在2023年起逐年增加防衛費用，預計在未來五年內調整到比現今多出1.5倍的43兆日圓（約3286億美元），岸田也在4日表示將會跟美國協商「如何根本強化防衛能力」，白宮也對此發表聲明相當歡迎。
特別是在防衛部署上，位於沖繩縣南部的八重山群島未來將是日本部署防衛戰力的重點。日本防衛省先前在2日發表聲明表示，從2022年12月中旬起，中國海軍「遼寧」號航母，至少17日至31日間的兩週，在沖大東島和北大東島附近海域進行至少約320次的艦載戰鬥機和艦載直升機起降訓練，直到新年元旦後才返航。
防衛廳評估中國行動範圍持續擴大，認為是要強化遠洋作戰能力。日本的航空自衛隊戰機除了數度緊急起飛外，海上自衛隊護衛艦「有明」號也在這段期間持續監視。尤其是中國軍方偵察型無人機「WZ-7」，更是首度於1日到2日間，在沖繩本島和宮古島間的航線上穿梭，讓日本高度重視。
為了防範該地區衝突，日本修改安保相關的三項文件外，更將持續強化將來打擊敵人的先制性，在敵軍準備發動攻擊前就率先打擊敵方基地。其中，日本也將在2023年陸續在距離台灣最近的與那國島設置飛彈部隊、並逐年編列預算擴建基地。未來一旦台海擦槍走火，與那國島也將成為防禦的最前線。
然而，歸根結底，岸田文雄在2023年也面臨相當大的內政壓力。其中後疫情時代的經濟振興仍是重中之重。在4日的記者會上，岸田也表達將會調漲基本工資的決心。由於能源費用高漲、通貨膨脹等因素，讓日本行業工會表示將力爭「5%」調薪幅度，而岸田也稱將會全力配合「通貨膨脹率」以上的調漲幅度。
另外則是少子化的對策，岸田在記者會上稱這是「異次元」般的挑戰，並稱將會就兒童養育補助、產後補助、托育政策、學童教育方針與產後休假等作出更嚴格的要求與改革，並承諾6月前推出具體方針。只是從前首相菅義偉時期就成立的「兒童家庭廳」，現在仍未有具體作為，未來如何推動方針仍是未知。
只是這幾個月以來，岸田內閣的支持度始終不見起色，無論是各大電視台或報社的民調，支持度都在3成左右遊走，這也是民主國家在疫情後普遍的問題。各家媒體都分析G7廣島峰會後是最好解散眾議院的時機，但當岸田被問及是否會在2023年解散時，岸田則是給予否定的答案，並展現對其政策實施的積極性。
因此總地來看，2023年將是先展現岸田外交風格、隨後再於中段開始實施內政的改革。特別是4月日本也將舉行各地方的縣市大選與眾議院的補選，被視為是對岸田施政考驗的試金石。在持續動搖的國際秩序、堆積如山的課題當中，如何抓緊先後次序分批解決，考驗岸田文雄的執政手腕。
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