日本2023年展望: 鞏固自由陣營關係與強化防衛

（德国之声中文网）「或許對身為議長國相比，這（美日）是更有重要意義的會談」，日本首相岸田文雄在1月4日前往中部三重縣的伊勢神宮進行新年參拜後，召開記者會表達將於13日於華盛頓與美國總統拜登進行會談，目標在強化美日同盟外，也將就防衛、資訊、經濟等交換各種意見。岸田也於記者會上強調美日領袖會見的重要。

與此同時，包括日美兩國的外交部長與國防部長層級會議的「2+2會談」也將於11日召開，針對俄羅斯侵略烏克蘭、台海局勢與北韓發射彈道飛彈等議題進行近一步磋商。國防部長層級則是會再另外單獨舉辦會談，顯現當下日本對於國防政策的看重。這也是繼2021年5月後，兩國領袖再度當面會談。

G7議長國的主動性

日本今年作為七大工業國峰會G7的主辦國，從年初起岸田文雄就開始展開一連串的訪問行程。除了美國外，岸田還將先依序訪問法國、義大利、英國與加拿大，除了鞏固G7成員國間的信任外，也採取相對主動的態勢。特別是G7主辦城市廣島，除了是岸田的故鄉外，也是核武受害城市，屆時訴求「無核武」理念將更明確。

此外，日本也從開春1月起的兩年間，將擔任聯合國安理會的非常任理事國。睽違6年再度擔任此要職，日本也將在安理會的改革上作出更多訴求。除了「基於國際法支配的秩序」外，外務大臣林芳正也預計在12日前往紐約的聯合國總部，就此議題討論俄羅斯侵略下始終停滯不前的安理會機制，可說今年是展現「岸田外交」的重點時刻。

在中俄間的平衡性

然而，相較之下，日本對於鄰近的中國與俄國的嫌隙則是持續加深。外相林芳正原先預計於2022年12月底造訪北京會見當時外交部長王毅，但後來行程遭到更動，林芳正先去歐美等國拜會後，才會預計於1月底前往北京。不久後，王毅職位遭到更動，由新部長秦剛上任，兩人何時會面，至今仍未定案。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 五十而“知天命”？ 在2022年的“多事之秋”，中日两国虽然迎来了建交50周年，但是双方之间似乎并没有太多庆祝的热情。尤其是近年来，在几个关键议题上的严重分歧使得这两个亚洲最大经济体之间关系持续紧张。图为9月22日，中国驻日本大使馆在东京举行的中日邦交正常化50周年纪念招待会。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 历史性文件 1972年9月29日，时任中国总理周恩来和日本首相田中角荣在北京签署了《中日联合声明》（又称《中日建交公报》），标志着两国正式建立外交关系。这份声明的主要内容包括结束两国之间的不正常关系（战争状态），日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府。到1978年，两国代表又缔结了《中日和平友好条约》。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 一杯美酒泯恩仇？ 《中日联合声明》的主要内容还包括，强调两国之间的友谊，日本“对过去战争给中国人民造成的重大损害的责任表示深刻反省”，以及中国政府宣布放弃对日本的战争赔偿要求。这份声明虽然开启了两国之间关系正常化，促进了双边政治、经济、文化交流，但是一些悬而未决的遗留问题直到今天仍然给两国关系造成影响。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 领土主权争议 东京和北京之间最大的矛盾之一，就来自位于东海海域的几座无人居住的小岛——日本称之为尖阁诸岛，而中国则称钓鱼岛。2012年，日本政府宣布对尖阁诸岛实施“国有化”，引发了中国的强烈抗议，还有民众发起了抵制日货的行动。如今仍然会有一些中方的巡逻船或者渔船在附近海域出现。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 台湾——紧邻日本的“火药桶” 自从美国对中国开启贸易战，美中关系日益恶化以来，日本作为华盛顿的盟友也对北京在亚太地区越来越咄咄逼人的行动提出谴责。尤其作为亚洲大国，日本对于一旦台海爆发冲突给地区安全造成的影响十分关切。在今年夏天，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习。日本防务省对中国试射的弹道导弹进行了实时监测。与此同时，该国也在加快扩建自卫队，增加国防预算。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 没有解决的战争历史遗留问题 在中国看来，日本方面没有充分反省其战争罪行是双边关系发展最大的障碍之一。日本军队曾经在中国使用过化学武器和生物武器，造成大量杀戮，其中最知名的事件就是1937年的“南京大屠杀”。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 靖国神社——争议焦点 位于东京的靖国神社供奉着明治维新时代以来为日本战死的军人，其中包括二战中的14名日本甲级战犯。每当有日本政治人物和社会名流参拜靖国神社的时候，都引起中国的抗议。图为2022年8月15日——日本二战战败投降日，大批民众排队进入靖国神社进行参拜。

“五十而知天命”的中日关系面对重重难题 从“哈日”到“反日”的民间情绪 2022年7月，前首相安倍晋三遇刺身亡，中国社交媒体上出现不少幸灾乐祸的声音。此外，与日本相关的一些社会事件，比如身穿和服的中国女子在苏州被警察带走，也凸显出民间反日情绪的高涨。（图为北京一家购物中心举办的中日邦交正常化50周年庆祝活动）



先前中日兩國在2019年，習近平與時任首相安倍晉三在大阪G20峰會見面後，直到2022年11月17日，才在泰國曼谷進行面對面會談。兩方雖然持續同意「構築安定關係」，但岸田也就中國海警船在釣魚台附近海域的活動、以及美國眾議院議長裴洛西訪台時在沖繩與那國島經濟海域試射飛彈等表達深刻憂慮。

中日兩國雖然協調設置熱線電話、定期舉辦外長與防長「2+2會談」等，但在目前局勢下，雙方都還未達成一定信任，日本在美中間如何取得平衡成為一大困難。

而在俄羅斯侵略烏克蘭下，日本也與自由陣營國家對俄祭出制裁，並且持續援助烏克蘭各項物資。烏克蘭不僅對此大為感激外，​​烏國總統辦公室主任葉爾馬克，甚至還在1月4日會見日本駐烏大使松田邦紀時，親自邀請岸田文雄訪烏。

反之，日本與俄羅斯關係則是陷入冷凍，除了俄國軍艦與軍機開始頻繁穿梭位於北海道南方的津輕海峽外，也開始與中國開始聯合軍演。而過去一度要簽署協議，分階段和平轉讓的北海道北方四島領土問題，俄國外交副部長魯丹科，在3日接受塔斯通訊社採訪時，更直言日本是「非友好國」，已不可能談和平協議，兩國關係持續緊張。

強化防衛的先制性

因此，為了要因應將來可能擴大的台海衝突、以及俄羅斯與北韓的軍事威脅，日本也大動作決定在2023年起逐年增加防衛費用，預計在未來五年內調整到比現今多出1.5倍的43兆日圓（約3286億美元），岸田也在4日表示將會跟美國協商「如何根本強化防衛能力」，白宮也對此發表聲明相當歡迎。

特別是在防衛部署上，位於沖繩縣南部的八重山群島未來將是日本部署防衛戰力的重點。日本防衛省先前在2日發表聲明表示，從2022年12月中旬起，中國海軍「遼寧」號航母，至少17日至31日間的兩週，在沖大東島和北大東島附近海域進行至少約320次的艦載戰鬥機和艦載直升機起降訓練，直到新年元旦後才返航。

防衛廳評估中國行動範圍持續擴大，認為是要強化遠洋作戰能力。日本的航空自衛隊戰機除了數度緊急起飛外，海上自衛隊護衛艦「有明」號也在這段期間持續監視。尤其是中國軍方偵察型無人機「WZ-7」，更是首度於1日到2日間，在沖繩本島和宮古島間的航線上穿梭，讓日本高度重視。

為了防範該地區衝突，日本修改安保相關的三項文件外，更將持續強化將來打擊敵人的先制性，在敵軍準備發動攻擊前就率先打擊敵方基地。其中，日本也將在2023年陸續在距離台灣最近的與那國島設置飛彈部隊、並逐年編列預算擴建基地。未來一旦台海擦槍走火，與那國島也將成為防禦的最前線。

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內政改革的積極性

然而，歸根結底，岸田文雄在2023年也面臨相當大的內政壓力。其中後疫情時代的經濟振興仍是重中之重。在4日的記者會上，岸田也表達將會調漲基本工資的決心。由於能源費用高漲、通貨膨脹等因素，讓日本行業工會表示將力爭「5%」調薪幅度，而岸田也稱將會全力配合「通貨膨脹率」以上的調漲幅度。

另外則是少子化的對策，岸田在記者會上稱這是「異次元」般的挑戰，並稱將會就兒童養育補助、產後補助、托育政策、學童教育方針與產後休假等作出更嚴格的要求與改革，並承諾6月前推出具體方針。只是從前首相菅義偉時期就成立的「兒童家庭廳」，現在仍未有具體作為，未來如何推動方針仍是未知。

只是這幾個月以來，岸田內閣的支持度始終不見起色，無論是各大電視台或報社的民調，支持度都在3成左右遊走，這也是民主國家在疫情後普遍的問題。各家媒體都分析G7廣島峰會後是最好解散眾議院的時機，但當岸田被問及是否會在2023年解散時，岸田則是給予否定的答案，並展現對其政策實施的積極性。

因此總地來看，2023年將是先展現岸田外交風格、隨後再於中段開始實施內政的改革。特別是4月日本也將舉行各地方的縣市大選與眾議院的補選，被視為是對岸田施政考驗的試金石。在持續動搖的國際秩序、堆積如山的課題當中，如何抓緊先後次序分批解決，考驗岸田文雄的執政手腕。

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