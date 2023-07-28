 日本2023年《国防白皮书》：中国是"最大挑战" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

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日本2023年《国防白皮书》：中国是"最大挑战"

日本政府公布年度《国防白皮书》，继续去年修订安保文件的方针，重申中国对国际秩序构成最大挑战。

2022年12月，日本政府修订了3份与安保相关文件：《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》与《防卫力整备计划》，改变二战后国防政策

2022年12月，日本政府修订了3份与安保相关文件：《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》与《防卫力整备计划》，改变二战后国防政策

（德国之声中文网）日本防卫省周五（7月28日）发布2023年度《防卫白皮书》，指出中国正急速强化军事力量，对国际秩序构成最大的战略挑战。

为应对这一局面，白皮书认为，日本应与美国以及共同价值观的盟友密切合作。而这些盟友包括，澳大利亚、印度以及欧洲国家和韩国。日本也在加强同北约的关系，但东京设立北约办事处的设想未能落实。

去年12月，日本政府修订了3份与安保相关文件：《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》与《防卫力整备计划》。此举标志着二战后日本安全保障政策发生重大转变。文件要求，日本国防自卫队应有攻击敌方基地的能力。在《国家安全保障战略》中，日本将中国定位为"前所未有的最大战略挑战"。

此外，以上3个文件要求日本大幅提升国防开支，从2023年开始，到2027年之前，国防经费将达日本国内生产总值 （GDP）的2%，向北约成员国看齐。在《国防白皮书》推介会上，日本防务省官员称，文件就扩大军费开支的必要性做了详细的阐述。

德新社评论指出，日本新的安保战略和国防白皮书均显示，东京对北京的军事扩张忧虑重重，担心这个大邻国效仿俄罗斯侵略乌克兰，也对民主制的台湾动武。

日本政府认为，在目前二战以来最严峻、最复杂的安全格局中，中国、俄罗斯和朝鲜扮演了关键的角色。

昨天（7月27日），俄罗斯国防部长邵伊古和中国代表团在平壤参加了阅兵活动。据朝鲜媒体报道，朝鲜领导人金正恩向客人介绍了新进研发的无人机以及远程导弹。在西方观察家看来，这一切很可能是朝俄加强军事合作的迹象。

（路透社、德新社）

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