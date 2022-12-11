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日本国土由6852个岛屿组成，面积约37.8万平方公里，人口1.26亿，其中3500万生活于东京都市圈内。
19世纪中叶的明治维新终结了日本的幕府时代，踏上了工业化、现代化的道路，并逐渐开始殖民扩张。自1894年起，日本与中国发生过多次交战，直到1945年二战战败。战后日本经济快速增长，到2015年，日本的人均GDP依国际汇率可兑换成接近四万美元，人均国民收入则在3.7万美元左右，人类发展指数亦一直维持在极高水平。(维基百科)
围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。
正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。
在本屆世足連破德國、西班牙之後，足球成了日本國民新精神食糧。1993年曾經在卡塔爾多哈丟掉世足出賽權的日本隊，從哪裡跌倒從哪裡站起來，29年後在同一個城市成為一支勁旅。這個成果背後有什麼故事？
德国国家队在本届世界杯上一出场即引发热烈讨论。不是因为首战败给日本队，而是因为队员亮出的一个抗议手势。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
繼朝鮮週五發射導彈後，日本防衛省官員表示，日本和美國在日本海空域舉行聯合軍演。日方指週五一枚導彈據信已落入日本經濟海域，日相岸田文雄強烈譴責。
11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。
受殖民历史影响，日韩两国的关系长期以来一直都较为紧张。此次金边东盟峰会期间，日韩两国领导人的会晤也许会给双边关系带来新的转机。
澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
日本人为之自豪的医保系统正面临挑战：缴纳医保费用的年轻人群正在缩减，唯一的解决方案似乎是提高保费，但是日本公众对此难以接受。
由丰田、索尼等八家日企成立的新公司Rapidus将致力于下一代芯片的开发和生产。日本政府将为这家新公司提供近5亿美元的补贴。
日本東京都日前正式實施「伴侶宣誓制度」，承認同性伴侶，未來可在線上領取證書後，享有公營住宅申請服務，但接下來還有許多問題等待解決。
朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。
在朝鮮發射創紀錄數量的導彈和中國加大力度施壓台灣之際，日本週日（11月6日）時隔20年舉辦了國際海上閱兵，全球其他12個國家參與。日相岸田文雄再次譴責朝鮮，並劍指中俄。
日本《产经新闻》报道，日中两国政府已经开始计划11月中旬举行日本首相岸田文雄和中国国家主席习近平的会晤。另据报道，美日韩三边首脑会晤和日韩两国首脑会晤也正在安排之中。
朝鲜已经在2022年创下了试射飞弹的历史纪录，迫使美国承认其核武大国地位。美国方面则表示，正在密切观察朝鲜何时进行下一轮核爆试验，并称中俄有劝退朝鲜相关试验的能力。此外，韩国方面周五表示，“发现180多条朝军机航迹”，韩军出动战机应对。
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