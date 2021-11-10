为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
日本国土由6852个岛屿组成，面积约37.8万平方公里，人口1.26亿，其中3500万生活于东京都市圈内。
19世纪中叶的明治维新终结了日本的幕府时代，踏上了工业化、现代化的道路，并逐渐开始殖民扩张。自1894年起，日本与中国发生过多次交战，直到1945年二战战败。战后日本经济快速增长，到2015年，日本的人均GDP依国际汇率可兑换成接近四万美元，人均国民收入则在3.7万美元左右，人类发展指数亦一直维持在极高水平。(维基百科)
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
绿色和平组织的调查团队获得泄密文件，发现澳大利亚、沙特阿拉伯和日本等国为了本国经济利益，试图对即将发布的联合国气候报告进行修改。
日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。
本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。
日本新任首相岸田文雄周三参加东盟组织的多个高峰会，对中国在东海、南海的行为提出批评，并对香港和新疆的人权状况表示关切。北京回应称这是“抹黑外交“。
中国和俄罗斯舰队近日在西太平洋海域进行首次联合巡航活动，穿越了属于国际海域的大隅海峡及津轻海峡，绕行日本一周。除了日本防卫省对此进行密切监视外，美国海军部长也发言斥责。
中俄联合军演于17日结束后，首次一同穿越日本北部的津轻海峡，引起日本防卫省的高度关注，显示日本与中国及俄罗斯的紧张关系正在升级。中国外交部也对中俄舰队过津轻海峡发出了回应。
日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。
日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。
台海局势日趋紧张，而中美两国也争先在台湾问题上发出明确的信号。现在的关键问题是，中美这两个核武大国是否能够把握好分寸，避免擦枪走火引爆冲突。
据路透社报道，日本执政的自民党周二公布了众议院选举的竞选宣言，重点是终结新冠疫情，承诺重建中产阶层并抵御日益强硬的中国。日本众议院选举将于10月31日举行。
脸书、Instagram、WhatsApp大当机，日本新首相岸田文雄上任，法澳政治人物接续访台，习近平双十之际再提两岸统一……本周还有哪些不容错过的大事要闻？
日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
中国党和国家领导人习近平10月8日同新当选的日本首相岸田文雄通电话，称愿同日方加强对话合作，两国应“妥善”处理台湾等重大敏感问题。此前，习近平和李克强都在第一时间对岸田当选表示祝贺。
海因兹·霍利格是当代著名的双簧管大师。请听他创作的三首钢琴夜曲《伊利斯》，演奏者为日本青年钢琴家北村朋幹（Tomoki Kitamura）。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式