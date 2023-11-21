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日本国土由6852个岛屿组成，面积约37.8万平方公里，人口1.26亿，其中3500万生活于东京都市圈内。
19世纪中叶的明治维新终结了日本的幕府时代，踏上了工业化、现代化的道路，并逐渐开始殖民扩张。自1894年起，日本与中国发生过多次交战，直到1945年二战战败。战后日本经济快速增长，到2015年，日本的人均GDP依国际汇率可兑换成接近四万美元，人均国民收入则在3.7万美元左右，人类发展指数亦一直维持在极高水平。(维基百科)
朝鲜知会日本，该国将于11月22日和12月1日之间发射卫星。与此同时，美国航母卡尔文森号抵达韩国釜山进行访问。
美国政府通过国会授权设立的一家机构发布报告称，中国在美国以及荷兰和日本先后发布芯片禁令之间的时间窗内，大幅提高了进口芯片制造设备的金额。另有市场调查数据显示，华为手机10月销量飙升83%。
以色列军方表示，国防军已进入加沙城纵深地带，以打击激进组织哈马斯。与此同时，七国集团外长呼吁出于人道主义目的，加沙地带应实现暂时停火。
岸田文雄说，日本同意向菲律宾提供海岸监视雷达，这是日本官方安全援助计划下的全球首个合作项目，旨在帮助提高东京伙伴国的威慑能力。菲律宾和日本是美国最亲密的两个亚洲盟国，并与中国有着长达数十年的海洋主权争端。
美国驻日本大使馆周二（10月31日）表示，驻日美军基地将向官兵提供当地海鲜， “将有助于对抗中国对日本海鲜出口的武断和不公正的禁运。”
七国集团（G7）贸易部长会议週日（10月29日）呼吁，应立即取消对日本水产的不必要限制、共同应对「经济胁迫」，剑指中国。中国驻日大使馆随后谴责「经济胁迫」才是G7的「专利」，批评该集团成员勿「双重标准」。
中国中央电视台27日报道称，国务院原总理李克强10月26日因突发心脏病，经全力抢救无效，于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。该消息在中国国内外引起广泛震惊和哀悼。
乌克兰战争爆发前，日本的庇护程序非常严格，每年只有少数人获得难民身份。茨维利克（Nadiia Tsiviliuk）是个例外。她向DW讲述了俄罗斯入侵乌克兰后她在日本当难民的经历。
日本驻中国使馆周四（10月19日）证实，中国当局正式批捕了一名日本公民。这名日本药企雇员今年3月就已被逮捕，并被控从事间谍活动。
美國國防部17日表示，中國解放軍自2021年起頻繁對美國軍機展開「脅迫行為」，例如逼近、繞行、發射照明彈等行徑，自2021年以來已經累計近200起。此前，加拿大也批評了中國攔截加方軍機的舉動，但中國回應稱這是維護國家主權與安全的必要之舉。
俄罗斯表示将暂停所有日本水产品的进口，这与今年8月中国对日本实施的海鲜禁令相呼应，俄方还希望增加对华海鲜出口。与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫访问北京，总统普京按计划也将访华，预计中俄将谈及更多关于双边合作的议题。
历时两周的亚运会周日在杭州闭幕。东道主中国获得了创纪录的201枚金牌，成为本次亚运会的最大赢家。
首次核废水排放时隔不久，日本福岛核电站将进行第二次核废水排放。尽管东京政府强调废水排放的安全性，但国内外辩论依旧激烈。
在东京，只有为数不多的女性从事人力车业务。但由于社交媒体的宣传，越来越多的日本女性决心进入这个传统上由男性主导的职业领域。
日本政府发布的统计数字显示，8月日本对中国出口下滑，其中食品出口跌幅超过40%，而遭中国禁止输入的水产品降幅更大。美国驻日本大使则再次批评中国对日本水产的禁令是“经济胁迫”。
自北京2014年实施《反间谍法》以来，已有至少17名日本公民被控从事间谍活动遭到拘押。专家指出，这导致企业不愿将员工派往中国，并损害经济和贸易。
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