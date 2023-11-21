日本国土由6852个岛屿组成，面积约37.8万平方公里，人口1.26亿，其中3500万生活于东京都市圈内。

19世纪中叶的明治维新终结了日本的幕府时代，踏上了工业化、现代化的道路，并逐渐开始殖民扩张。自1894年起，日本与中国发生过多次交战，直到1945年二战战败。战后日本经济快速增长，到2015年，日本的人均GDP依国际汇率可兑换成接近四万美元，人均国民收入则在3.7万美元左右，人类发展指数亦一直维持在极高水平。(维基百科)