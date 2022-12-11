日本: 新型H3火箭发射再失败

（德国之声中文网）本周二（3月7日），日本发射其下一代H3运载火箭的尝试失败，因为发射器的发动机在太空中没有点燃。

到目前为止，马斯克旗下SpaceX公司的猎鹰9号运载火箭在市场中占主导地位，日本的宇宙航空研究开发机构（JAXA）原本打算用H3火箭参与竞争。

发射期间发生了什么？

H3火箭的发射已经被推迟了数年。上个月，发射器升空的尝试失败了，因为其助推器没有点燃。

周二从稻叶岛宇航中心进行的第二次尝试似乎很成功，当时火箭于日本时间上午10点37分升空。然而，当火箭飞行到离地面约300公里左右时，问题开始出现。

火箭的第二级发动机在到达太空时未能点燃。“因为没有实现任务的可能性，已经向H3发送了销毁命令，”指挥中心在直播中说道。

JAXA的评论员表示，该机构将调查失败的原因。

H3火箭于2023年2月17日因无法点火发射失败

H3火箭能做什么？

这款下一代运载火箭配备了用于灾害管理陆地观测的ALOS3卫星。由三菱重工（MHI）制造，该火箭可以向国际空间站提供补给。

它还可能通过其实验性的红外传感器设计检测朝鲜的弹道导弹发射。

效益高的火箭？

三菱重工称，H3的每次发射成本估计将近是其前身H-2型的一半，使其能够在由SpaceX猎鹰9火箭主导的全球市场中竞争。

美国战略与国际问题研究中心（CSIS）在去年9月发布的一份报告估计，低地球轨道的猎鹰9火箭发射成本约为每公斤2,600美元。相比之下，H-II的类似条件成本约为每公斤10,500美元。

如果发射成功，日本火箭将领先于欧洲航天局今年晚些时候计划发射的最新低成本火箭——阿丽亚娜6号。

大阪大学太空政策专家渡边博隆教授（Hirotaka Watanabe）表示，发射失败“将对日本未来的太空政策、太空业务和技术竞争力产生严重影响。”

SpaceX原型艦成功著陸後……原地爆炸

（路透社、法新社、德新社）

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