 日本: 新型H3火箭发射再失败 | 科技环境 | DW | 07.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

日本: 新型H3火箭发射再失败

由于发动机问题，日本新的中型运载火箭H3发射失败。此次挫折打击了该国的开发太空的雄心，以及与马斯克的SpaceX相竞争的目标。

H3火箭发射瞬间

H3火箭发射瞬间

（德国之声中文网）本周二（3月7日），日本发射其下一代H3运载火箭的尝试失败，因为发射器的发动机在太空中没有点燃。

到目前为止，马斯克旗下SpaceX公司的猎鹰9号运载火箭在市场中占主导地位，日本的宇宙航空研究开发机构（JAXA）原本打算用H3火箭参与竞争。

发射期间发生了什么？

H3火箭的发射已经被推迟了数年。上个月，发射器升空的尝试失败了，因为其助推器没有点燃。

周二从稻叶岛宇航中心进行的第二次尝试似乎很成功，当时火箭于日本时间上午10点37分升空。然而，当火箭飞行到离地面约300公里左右时，问题开始出现。

火箭的第二级发动机在到达太空时未能点燃。“因为没有实现任务的可能性，已经向H3发送了销毁命令，”指挥中心在直播中说道。

JAXA的评论员表示，该机构将调查失败的原因。

H3火箭于2023年2月17日因无法点火发射失败

H3火箭于2023年2月17日因无法点火发射失败

H3火箭能做什么？

这款下一代运载火箭配备了用于灾害管理陆地观测的ALOS3卫星。由三菱重工（MHI）制造，该火箭可以向国际空间站提供补给。

它还可能通过其实验性的红外传感器设计检测朝鲜的弹道导弹发射。

效益高的火箭？

三菱重工称，H3的每次发射成本估计将近是其前身H-2型的一半，使其能够在由SpaceX猎鹰9火箭主导的全球市场中竞争。

美国战略与国际问题研究中心（CSIS）在去年9月发布的一份报告估计，低地球轨道的猎鹰9火箭发射成本约为每公斤2,600美元。相比之下，H-II的类似条件成本约为每公斤10,500美元。

如果发射成功，日本火箭将领先于欧洲航天局今年晚些时候计划发射的最新低成本火箭——阿丽亚娜6号。

大阪大学太空政策专家渡边博隆教授（Hirotaka Watanabe）表示，发射失败“将对日本未来的太空政策、太空业务和技术竞争力产生严重影响。”

SpaceX原型艦成功著陸後……原地爆炸

（路透社、法新社、德新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美国登月火箭发射二次叫停

美国航天局周六再度推迟发射探月火箭计划。“阿尔忒弥斯1号”在点火前3小时因燃料泄漏中断发射，目前尚未对第三次发射计划做出决定。

美国航天局“阿尔特弥斯一号”推迟发射

因引擎故障，原定周一的火箭发射推迟。这是美国航天局50年前踏上月球之后的又一次庞大的登月计划。建立月球定居点作为迈出的第一步，"阿尔特弥斯 "（ Artemis ）的使命是开启人类立足太空的尝试。

火星不够远 SpaceX要去木卫二

亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。

中国火箭残骸坠菲律宾外海 NASA批：中方未分享轨迹

上周成功发射的长征五号B火箭，其残骸本周末坠落于菲律宾巴拉望岛附近的海域，美国NASA局长尼尔森发布声明批评：中国没有分享具体的轨迹信息，这些碎片可能会为生命和财产带来巨大风险。

相关音频视频

宇宙网红马斯克

相关内容

11/12/2022*** Diese mit einem Fischaugenobjektiv aufgenommene Langzeitbelichtung den Start einer Falcon 9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Eine Rakete mit zwei Mondrover aus Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Richtung Mond gestartet. +++ dpa-Bildfunk +++

日本私企登月舱发射升空 预计明年四月登陆月表 11.12.2022

围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。

Menschen sehen sich eine Nachrichtensendung an, die ein Bild eines nordkoreanischen Raketenstarts zeigt. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Sonntag erneut eine ballistische Rakete in Richtung offenes Meer abgeschossen. +++ dpa-Bildfunk +++

美韩军演前 朝鲜再次试射导弹 25.09.2022

韩国联合参谋本部9月25日发布消息称，朝鲜方面当日早晨从平安北道泰川郡发射了一枚短程弹道导弹。目前，美国航母里根号已经抵达韩国参加次日开始的联合军演，美国副总统哈里斯也将在近日到访首尔。

This picture taken on November 18, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on November 19, 2022 shows the launch of North Korea's new intercontinental ballistic missile (ICBM) Hwasong Gun 17, at Pyongyang International Airport. - North Korean leader Kim Jong Un said he would respond to US threats with nuclear weapons, state media said on November 19, after Kim personally oversaw Pyongyang's latest launch of intercontinental ballistic missile. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

德国或曾助朝鲜发展核武“一臂之力” 24.12.2022

金正恩力求武器现代化。正因此，联合国禁止成员国与其进行研究合作。然而在过去很长一段时间，相关合作在柏林并未停止。

广告

非常德国

德国职场的专业女性普遍比男性工资更低

收入不公：德国女性比男性少赚18%

为什么在德国女性仍然比男性的薪资更低？如何改变这种情况呢？
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。