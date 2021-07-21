日本驻澳大使：日本每天都辛苦地与中国打交道

（德国之声中文网）日本同中国之间的关系常常被澳大利亚看作是对华关系的范本，尽管两国之间存在差异，但是仍能保持富有成效的关系。不过，日本驻澳大利亚大使山上信吾却表示，自从他去年12月走马上任以来，他发现澳大利亚对日中关系普遍存在着误解。

山上信吾在澳大利亚媒体俱乐部（National Press Club of Australia）参加活动时说：“常见的说法是，在同邻国中国打交道的问题上，日本做得比澳大利亚出色。”

“但是我的简要回答是：完全不是这样。我没有办法赞同这一观点。为什么呢？因为每天日本都需要特别努力（和中国打交道）。”

最近一段时间，日本政界高层不断对台海问题做出令中方不快的言论。日本副首相麻生太郎日前曾表示日本“将和美国一起防卫台湾”。2021年日本《国防白皮书》首次写出台湾局势的稳定对于日本的“安全保障和国际社会的稳定相当重要”。

但是今年4月，日本国会批准了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。外界分析，日本希望借RCEP打造中日韩三边自贸区。日本经济产业省的数据显示，作为日本最大和第三大贸易伙伴的中国和韩国在日本对外贸易总额中占约3成。

日本驻澳大使山上信吾说，日本、澳大利亚和其它国家需要联手应对中国崛起带来的挑战。他说：“被担心。你们做得很好。我们坐在同一条船上，我们应该并肩合作。”

去年澳大利亚政府呼吁对新冠病毒起源展开独立调查之后，中国对澳大利亚的敌意越来越深。

近年来中澳关系已经出现持续恶化的趋势。澳大利亚阻止中国在关键基础设施方面的投资和技术，而中国则利用惩罚性关税和其他措施减少从澳大利亚的进口。

澳大利亚前总理陆克文对澳大利亚的外交政策多有批评。同时他对日本处理对华关系的方式表示赞赏。

陆克文呼吁北京和堪培拉在处理双边关系的时候“停止舆论宣传战”。他说，日本和澳大利亚一样都是美国的紧密盟友，但是日本却能做到用行动而不是言辞处理日中两国关系，而且也没有引发贸易制裁。

今年6月，日本和澳大利亚在“2+2”会谈时，日本方面表示，支持澳大利亚在世界贸易组织就中国的经济胁迫手段寻求提出申诉。日方称，“与合作伙伴一起应对经济挑战，以支持一个自由、开放、包容和繁荣的印度洋-太平洋”。

日本驻澳大使山上信吾说，日本首相菅义伟指出，贸易不应成为施加政治压力的工具。山上信吾说：“我很欣赏澳大利亚始终如一、坚持原则且具有弹性的方式应对巨大压力的方式。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



（美联社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。