 日本駐美大使：中國侵台非迫在眉睫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2023

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日本駐美大使：中國侵台非迫在眉睫

台海局勢升溫之際，日駐美大使23日表示，台灣遭中國入侵的可能性「不一定迫在眉睫」。同時，一名友台的美國共和黨參議員說，他對部分美國盟國軍援台灣的意願感到質疑。

日本駐美國大使富田浩二表示，美日兩國須不斷向北京發出明確信息，表達對台灣和平與穩定的「強烈關切」。

日本駐美國大使富田浩二表示，美日兩國須不斷向北京發出明確信息，表達對台灣和平與穩定的「強烈關切」。

（德國之聲中文網）共同社報導，日本駐美國大使富田浩二（Koji Tomita）週一（1月23日）表示，中國入侵台灣的可能性「不一定迫在眉睫」，但重要的是不斷向北京發出明確的信息，即兩個盟國對這個自我統治島嶼的和平與穩定有「強烈關切」。

富田在受訪時，談到日本首相岸田文雄1月早些時候與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤。他說：「我們能夠確認的是，兩國（對台海局勢）的立場在非常高的水平上是一致的。」

富田補充道，正如兩位國家領導人商定的那樣，日本和美國應該加強其聯盟的威懾和反應能力。「我們周圍的環境已經變得非常複雜。」他說： 「我們需要將戰略付諸行動。」

近期北京對台的軍武威脅日益增加，對此，富田表示「管理局勢」以防止其意外升級至關重要，日本和美國 應充分注意到「中國已準備使用武力來實現統一」。

岸田文雄與拜登本月稍早於美國白宮會晤。

岸田文雄與拜登本月稍早於美國白宮會晤。

上述富田的發言，以及岸田與拜登的會晤，皆是在日本政府於12月批准新的防務戰略文件之後進行的。該文件意在為東京擁有「反擊」或攻打敵人基地的能力鋪路，並有可能促使日本購買美國製造的戰斧式巡航導彈。

今年5月，日本預計在廣島主辦2023年七大民主經濟體集團峰會，而台灣也可能是議程上的重要議題。

美國盟國對台軍援意願？

同日（23日），台灣中央社報導，來自美國德克薩斯州的共和黨參議員科寧（John Cornyn）在美國企業研究所（AEI）舉行的一場有關中俄的美軍戰備狀態討論中表示，他質疑美國盟國對於協助保衛台灣的意願。

科寧表示，中國國家主席習近平預計美國和日本會在跨台海戰爭中作出反應，但「我對我們的其他盟友會做什麼不太放心」。

他質疑澳大利亞和新西蘭是否願意在潛在的入侵中幫助台灣。雖然該兩國已經表達了對雖然台灣的支持，但這「與投入軍隊擊退入侵相去甚遠」。

科寧說，正如俄羅斯總統普京的情況一樣，在涉及台灣的未來時，將會由「一個人決定是否要入侵」。

同時，科寧還對台灣是否準備好抵禦中國的入侵表示懷疑。他警告：「我不認為台灣人準備好了。」並懷疑台灣是否能 「堅持幾週......直到援軍到來 」。

科寧指出，台灣情況與烏克蘭非常不同，烏克蘭與北約國家有陸路聯繫，較輕易就能取得他國支持，而台灣是一個島嶼，軍事支援必須從空中或海上供給。

前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

科寧被台灣政府認為是一位親台的參議員，他上次訪台是在2021年11月。

他在美國參議院發起了幾項親台法案，包括去年7月提交的《台灣夥伴關係法》（Taiwan Partnership Act），呼籲美國國民警衛隊與台灣軍方合作，以及本月初提出的《台灣威懾法》（Taiwan Deterrence Act），敦促美國在中國日益強大的脅迫下，增加對台灣的軍事援助。

（台灣中央社、共同社）

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