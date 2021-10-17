 日本首相称不推迟福岛核废水排放计划 | 科技环境 | DW | 18.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

日本首相称不推迟福岛核废水排放计划

日本新首相岸田文雄表示，尽管当地居民存在顾虑，但福岛核电站废水排放计划不能推迟。中国和韩国则表示，反对日本推进排放核废水的计划。

Japan Kernkraftwerk Fukushima Daiichi

DW.COM

日本政府决定两年后开始将福岛核电厂处理后的核污水排放入海洋，引起中韩等邻国抗议，日本本国渔民也坚决反对，然而，美国却站队支持。

日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，引发中韩两国强烈反应。韩国表示将诉诸国际法庭以阻止日本的排放计划。中国外交部发言人则称，太平洋不是“日本的垃圾桶”。

围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。

（德国之声中文网）在运营商东京电力公司的陪同下，周日，日本新首相岸田文雄短暂参观了福岛核电站，他关注的重点是这座核电站的退役筹备以及核废水的处理问题。核电站中储存的废水虽然已经经过处理，但仍具有放射性。岸田文雄参观后对媒体表示："我强烈感觉到，水是一个至关重要的问题，绝不能推迟。"

今年四月，日本政府和东京电力公司宣布，计划于2023年开始用数十年的时间逐步将这些废水排放到海洋中。该计划遭到了当地渔民、居民以及中韩等日本邻国的强烈反对。

2011年发生大地震和海啸后，福岛第一核电站受损严重，并发生了核泄露事件。灾难发生后，被污染的冷却水不断从受损的反应堆渗漏出来。这些渗漏出来的核污染废水目前被储存在大约一千个水箱中。而明年年底，水箱的容量将达到极限。

日本政府官员表示，废水处理是核电站清理工作的重要前提，而将废水排放到大海中是最为现实的选项。

岸田文雄首相说，政府将尽最大努力去解决有关水处理可能损害渔业及其他行业的担忧。他说："我们将从科学角度解释废水处理的安全性和透明度，以消除各种担忧。"

日本已请求国际原子能机构提供援助，以确保排放符合全球安全标准，包括排放前对废水进行处理，使其放射性水平低于法定限度。

Zehn Jahre nach Atomkatastrophe in Fukushima

2011年3月14日，福岛第一核电站在地震和海啸中受损，并发生熔断事故。

中国方面已经对岸田文雄的表态做出回应。中国外交部发言人赵立坚周一（10月18日）在例行记者会上表示："日方理应倾听国际社会呼声，撤销错误决定，停止推进向海洋排放核污染水的准备工作。在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。 "

韩国方面也对日本排放核废水的计划表示坚决反对，韩国外交部一名官员称："政府将以国民健康和安全为重，坚决应对日本单方面推进核污水排海的行为。"

（美联社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

17.10.2017+++ A wooden plaque showing the name of Japanese Prime Minister Shinzo Abe is seen with a masakaki tree that Abe sent as a ritual offering for the war dead at Yasukuni Shrine in Tokyo, Japan, October 17, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

日本靖国神社秋祭：新首相献祭品 前首相去参拜 17.10.2021

日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。

PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: (EDITORS NOTE: Alternate crop of #916122914) Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, arrives at the opening ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Patrick Semansky - Pool /Getty Images)

朝韩恢复通话 金与正是“和平使者”？ 04.10.2021

近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。

N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。

广告

经济纵横

Ältere Frau wärmt sich die Hände am Kaminofen

欧盟：能源飙升导致更多家庭陷入“能源贫困”

欧盟劳工专员施密特(Nicolas Schmit)发出警告，今年冬天，无力负担家庭取暖费用的人数预计会上升。全球能源价格上涨也让供暖成本大幅飙升。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  