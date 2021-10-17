日本首相称不推迟福岛核废水排放计划

（德国之声中文网）在运营商东京电力公司的陪同下，周日，日本新首相岸田文雄短暂参观了福岛核电站，他关注的重点是这座核电站的退役筹备以及核废水的处理问题。核电站中储存的废水虽然已经经过处理，但仍具有放射性。岸田文雄参观后对媒体表示："我强烈感觉到，水是一个至关重要的问题，绝不能推迟。"

今年四月，日本政府和东京电力公司宣布，计划于2023年开始用数十年的时间逐步将这些废水排放到海洋中。该计划遭到了当地渔民、居民以及中韩等日本邻国的强烈反对。

2011年发生大地震和海啸后，福岛第一核电站受损严重，并发生了核泄露事件。灾难发生后，被污染的冷却水不断从受损的反应堆渗漏出来。这些渗漏出来的核污染废水目前被储存在大约一千个水箱中。而明年年底，水箱的容量将达到极限。

日本政府官员表示，废水处理是核电站清理工作的重要前提，而将废水排放到大海中是最为现实的选项。

岸田文雄首相说，政府将尽最大努力去解决有关水处理可能损害渔业及其他行业的担忧。他说："我们将从科学角度解释废水处理的安全性和透明度，以消除各种担忧。"

日本已请求国际原子能机构提供援助，以确保排放符合全球安全标准，包括排放前对废水进行处理，使其放射性水平低于法定限度。

中国方面已经对岸田文雄的表态做出回应。中国外交部发言人赵立坚周一（10月18日）在例行记者会上表示："日方理应倾听国际社会呼声，撤销错误决定，停止推进向海洋排放核污染水的准备工作。在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。 "

韩国方面也对日本排放核废水的计划表示坚决反对，韩国外交部一名官员称："政府将以国民健康和安全为重，坚决应对日本单方面推进核污水排海的行为。"

（美联社等）

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