日本首相秘书发表恐同言论被解职

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄的一名高级助手在发表恐同言论后于周六（2月4日）被解职。

首相秘书荒井胜喜周五表示，他对LGBT等性少数人群和同性婚姻“看见也讨厌”。

据日本公共媒体NHK报道，对于已婚的同性伴侣，荒井胜喜还说，“若住在隔壁就很讨厌。看见也讨厌。”

同一天，荒井撤回他的言论并致歉。他说，他的言论是不恰当的，即使那是他的个人观点。

周六，岸田文雄表示，秘书官荒井胜喜发表的恐同言论“荒谬至极”。

岸田批评说：“这与尊重多样性、实现包容性社会的内阁的想法完全不符。”荒井的职位将由经济产业省秘书课长伊藤祯则接任。

荒井的发言让岸田感到尴尬，他正准备在 5月接待来自七国集团 （G7）各国领导人。

日本是唯一不承认同性结合的七国集团国家。日本宪法明确规定“婚姻仅以两性同意为基础”和“夫妻权利平等”。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 爱尔兰人多数赞成同性婚姻 爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 荷兰是先锋 2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

同性婚姻合法化——从梦想到现实 卢森堡首相大婚 2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 冰岛总理携夫人访华 冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 南美国家并不落后 南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 美国全面实现同性婚姻合法化 北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 新西兰有个例外 物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 德、奥、瑞士允许“伴侣关系” 德国从2001年起允许同性恋登记“伴侣关系”，在法律权益上类似配偶关系，但在税收、遗产继承、孩子领养权等方面相比夫妇关系还有差别。奥地利和瑞士对同性伴侣关系的法律保护与德国类似。德国国内对于同性婚姻合法化的讨论也持续了多年，在同性伴侣对孩子的领养方面有些限制的放松，但还没有最终正式允许同性恋登记结婚。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 承认境外缔结的同性恋婚姻 以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。

同性婚姻合法化——从梦想到现实 亚洲尚无同性婚姻合法化国家 越南政府2013年废除了同性婚姻罚款， 2015年初，越南废除同性婚姻禁令的修订法案又正式生效。修法并非正式承认同性婚姻，但显出越南在亚洲国家中对同性恋格外宽容。目前亚洲还没有同性婚姻合法化国家。（图为越南摄影师Maika Elan的作品，2013年世界新闻摄影奖获奖作品。Maika Elan关注同性恋主题。） 作者: 谢菲



日本的同性婚姻合法化抗争

目前，日本的同性伴侣不能继承对方的财产，也被剥夺了做父母的权利。

本周，岸田告诉议会，同性婚姻会“影响社会”，立法者需要“在考虑此事时格外小心”。

在 NHK 于 2021 年 7 月——也就是岸田就任首相的两个月前——进行的一项调查中，在 1,508 名受访者中，有 57% 的人支持对同性结合的法律承认。

去年11 月，东京地方法院裁定，日本禁止同性婚姻符合宪法。这项裁决同时指出，日本缺乏让同性伴侣拥有家庭的法律制度，是对他们人权的侵犯。

岸田文雄面临支持率暴跌 多位官员因为失言辞职

荒井的解职标志着岸田政府遭到的又一次打击。岸田政府自去年以来支持率持续下降。

根据最新的民意调查，在一系列高级官员辞职后，岸田政府的公众支持率已跌至 30% 左右。

在过去三个月中，岸田文雄内阁四名部长级官员因面临财务违规或与有争议的统一教会有联系的指控而辞职。

2022 年11月，时任法务大臣的叶梨康弘开不当玩笑，称自己的职务是“只有在按下死刑印章时才能成为新闻头条的不起眼职务”，随后被迫辞职。

同月，内阁总务大臣寺田稔因涉及政治献金争议辞职。

10 月，经济再生大臣山际大志郎因未能充分解释与有争议的统一教的关系宣布辞职。

同年，通信部副大臣杉田水脉因对 LGBTQ 人群和日本原住民阿伊努社区发表不当评论而辞职。

2021 年，东京奥组委主席森喜朗因称女性话太多而辞职。

（路透社、法新社、美联社）

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