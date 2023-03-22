日本首相演讲遇爆炸袭击 已安全脱身

（德国之声中文网）日本公共广播公司NHK称，周六在和歌山市，日本首相岸田文雄在演讲时有烟雾弹投向他的附近，随即被迅速撤离。

广播公司补充说，首相已安全撤离现场。

岸田后来恢复了竞选演讲，并表示，"警方正在调查此前演讲现场发出的巨大爆炸声的详情……我为给很多人带来担忧而道歉。我们正处于国家重要选举的关键时期。我们必须共同承担。"



他的自由民主党在推特上表示，周六和周日的预定竞选活动将按计划举行。

该党表示："我们对您的担忧表示非常抱歉。"

迄今为止，我们了解到什么？

日本媒体报道称，当岸田开始演讲时，现场发生一起爆炸，随后烟雾弥漫整个区域。

日本时事通信社称，当时现场有一个类似管子的物体被投向相岸田文雄。NHK报道称，首相被带到和歌山县警察总部，目前安全无虞。

被投放的烟雾弹

新闻片段显示，警官在现场制服并拘留了一名嫌疑人。NHK称，他因涉嫌妨碍公务而被拘留。

目前尚无人员伤亡或财产损失的迹象。

事发时，岸田正在参观和歌山市的一个渔港，以支持其执政党在当地选举中的候选人。

安倍遭暗杀后，政治家得到额外保护

2022年7月，前首相安倍晋三在竞选活动途中被枪杀。这一事件震惊了这个暴力犯罪罕见的国家。

岸田文雄本人将于5月19日至21日在其家乡广岛举办G7峰会，安全问题一直备受关注。

公共政策理事会反恐专家板桥功向日本NHK电视台表示："在此时发生这样的事件必须引起重视。"

七国集团（G7）的能源和环境部长们于周六在日本北部会晤，试图在世界对化石燃料的严重依赖和迫切需要减少碳排放以避免气候变化最严重后果之间寻求妥协。

本周日，G7集团国家的外交部长们将抵达长野县参加会议。。

（德新社、路透社，法新社）

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