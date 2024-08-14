日本首相岸田文雄放弃角逐自民党总裁

岸田文雄宣布不角逐下届自民党总裁选举，意味著新任首相将会在9月底正式选出。盘点岸田文雄的任期，虽然在外交上屡有斩获，但是在内政问题上无法顺利施展、加上政党的政治献金丑聞等大大影响印象，也让岸田最后不得不选择放弃总裁大位。

（德国之声中文网）“下届的总裁选举是展现自民党变化姿态之时，我们有必要在国民面前展现出新的风貌。而表明自民党正在发生变化的最明显易懂的第一步，就是我要先退下了”。67岁的日本首相岸田文雄，在14日的白天中午召开记者会，宣布不角逐下一届的总裁选举，未来将卸任首相职位，回归一般国会议员之姿，引发全球关注。

“慎重考虑下”退选总裁

记者会上，岸田称未来“将以一名小兵身份，支持总裁选举所选出的新总裁”。预计自民党会在8月20日决定总裁选举日程，以目前来看，9月20日及27日为最有可能选举日。未来等待新总裁选出后，预料将会进行国会众议院解散，下一轮的新选战将会正式开跑。

在野党的立宪民主党党魁泉健太对此批评，就算岸田退选，自民党的政党体质仍是“换汤不换药”，他说“自民党以为更换总裁就能忘记过去，这只是为了在危机期间维持生命而重复的手法罢了！国民不应被绑架”，高声呼吁国民要擦亮眼睛。

自民党内部也出现“太晚才决定”的负面声浪，参议员三原顺子就在X（旧推特）上指出“考量到自民党的现状及政治上缺乏信任，不会参选是很当然的。就算说要承担责任，现在都为时已晚了”。

私用资金疑云成压垮稻草

岸田不出马角逐总裁，从NHK公布的民意支持度即可看见端倪。岸田内阁当初上任时，都有过半左右支持率，在2022年7月的参议院选举时，一度来到59%的高峰。然而，随后因为执政党的一连串政治丑聞，让岸田支持率开始急速往下，最低时曾掉到33%。

随后虽然靠著广岛G7高峰会，一度拉抬岸田政权民意支持度回到46%左右，但此后就再也无法回到4成。其中于2023年11月爆发，将部分选民的政治献金漏登记、甚至挪为私人帐房的“私用资金”疑云，更是大大影响到岸田内阁的支持度，甚至还出现过1成左右的数字，在支持度始终无法回升下，也让岸田不得不做出退选的决定。

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岸田面对记者时，相当肯定地说退选“是自己决定的”，间接否认遭受到背后压力。然而事实上，早在决定退选前，岸田就已经与党内大老、前首相麻生太郎及菅义伟等请益，当时就已传出大老们对其劝退的声音。

再者，岸田文雄支持率过低，除了政治丑聞外，还有内政因素。一直以来日圆处于低点、加上能源政策大幅转弯下重启核电、国外观光客大幅回流让日本观光的负荷力过载等现象，让民怨一直以来没有减退。岸田较优柔寡断，无法展现魄力的一面，让许多内政决策的时机频频失准。

然而，虽然国内施政频频遭受质疑，岸田文雄在国际的场合上，仍是被评价为恰如其分。除了在广岛举办G7高峰会外，与韩国的关系大幅改善、加强美日韩三方会谈机制等，擅长外交的岸田，也跟东南亚、非洲与中美洲等友邦们稳固“自由民主阵营”盟友，定期出访并提供日本制度面与技术面等“软实力”支援。

对于国防方面，岸田政权也提高防卫费用、修改防卫三文书等来加强日本的防卫力道。已故安倍首相所提及的“台湾有事就是日本有事”理念，也被岸田政权所继承，至今包括邻近台湾的八重山群岛等在内，都强化了军事防御措施，一旦台海发生危机，日本都可以适时地做好防御因应。

下任“继承者们”

而在岸田宣布退选后，未来的总裁继承者是谁？就成为外界下一波关注的焦点。其中被点名有可能参加总裁选举的，就有多达六人，分别是前干事长石破茂、前环境大臣小泉进次郎、经济安保大臣高市早苗、数码大臣河野太郎、外务大臣上川阳子与现任干事长茂木敏充。

特别是石破茂于8月12日至14日间在台湾访问，并与台湾总统赖清德、副总统萧美琴、前总统蔡英文与国防部长顾立雄会见，被认为是出马选总裁前的“打招呼”。石破目前也是党内呼声极高、民意调查也相对高的总裁人选，他也在台北受访时表示愿意出马参选，意图顺势登高一呼，直接取总裁大位。

石破茂2022年7月28日在台北会见时任台湾总统蔡英文 图像来源: Taiwan Presidential Office/AP/picture alliance

只是，自民党内也有不少意见认为，如果要大破大立扭转形象，推出女性角逐总裁是个不错的选择。上川阳子有过外务大臣经验、也相当被世界各国领袖认识，被认为是一时之选。不过经济安保大臣高市早苗也被认为是“正统安倍路线”的继承者，受到一定程度支持，两位女性能否在“男人堆里”破茧而出，也备受关注。

不过，总裁毕竟是“政党门面”，也是未来国家领袖。除了领袖风范外，也考验对全党上下的沟通与赢得全民的信任。岸田退选，也意味著G7七大工业国的领袖们几乎都要更换，巧合地是这些领袖大多数是在国内局势扭转下下台。岸田也是在内政的大逆风下，虽然还有许多理念想付诸实施，但只能饮恨在中途离席。

《日本经济新闻》的政治评论称，如果当时岸田文雄在G7广岛峰会的时刻选择解散众议院，或许现在的民意会有不同，该文也称“政治没有如果，但确实有其因果”。自2020年8月以来，日本也进入频频换首相的时期，“后岸田时代”的新门面，如何带领日本走出内政的困局，接下来的总裁选战也势必引发话题。

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