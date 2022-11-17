日本首相岸田文雄启程出访欧美盟友

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周一（1月9日）启程出访欧洲和北美。在日本进行了数十年来最大的国防政策改革之后，被列入议程的会谈将以安全为重点。

日本担任2023年G7轮值主席国。从周一开始，岸田将访问欧盟成员国法国、意大利、英国和加拿大。

岸田此行的最后一站是美国。这是他担任首相以来首次访问华盛顿，周五他将在那里与拜登总统会晤。

岸田周日告诉记者，与拜登的会谈将重申美日合作和"实现自由开放的印太地区"。

预计两位领导人将讨论安全面临的挑战，包括俄罗斯入侵乌克兰的战争。

日本媒体《读卖新闻》援引未具名的日本政府消息人士的话报道称，预计两国领导人还将发表联合声明，其中将包括台湾和朝鲜无核化问题。

岸田曾表示，他将与拜登讨论日本加强国防的政策。

日本政府上个月批准了一项重大的国防政策改革方案，包括大幅增加开支。该方案警告说，中国对其安全构成了"有史以来最大的战略挑战"。

这是日本几十年来最大的国防改革，政府誓言到 2027 年将安全支出增加到 GDP 的 2%，并采购包括先进导弹在内的新设备。

日本今年将主办七国集团（G7）峰会。

岸田表示，他希望欧盟盟友重申对乌克兰的支持，并在气候变化、粮食和能源危机等问题上表现出"与世界其他国家的团结一致"。

"我希望与我的七国集团同行进行坦诚而交心的对话，进一步加深个人间的信任关系。"岸田周日表示。

他说："重要的是要确认捍卫法治和基于规则的国际秩序的基本立场。"

（法新社）

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