日本首相周二突访基辅

（德国之声中文网）日本外务省在宣布本次出访行动时表示，日本首相岸田文雄将"对乌克兰人民在泽连斯基总统领导下保家卫国的勇气和耐心表达敬意。作为日本首脑和七国集团主席，他将对乌克兰展示团结和坚定的支持。"

日本外务省的声明中还称，会谈期间，岸田文雄将明确表达他"坚决拒绝俄罗斯以侵略和暴力方式，片面改变现状，并申明他会捍卫基于规则的国际秩序。 "

与此同时，俄罗斯总统普京对习近平到访克里姆林宫表示欢迎，并称此次访问是进一步加深双边'无上限友谊'的机会。

日本公共电视台NTV展示了岸田文雄搭乘火车从波兰前往基辅的画面。出人意料地到访乌克兰前数小时，岸田文雄刚刚同印度总理莫迪在新德里举行过会谈。而此前一周，岸田文雄还同韩国总统尹锡悦举行了具有划时代意义的高峰会晤。

访问印度期间，岸田文雄呼吁发展中国家及全球南部国家发出自己的声音，捍卫基于规则的国际秩序，并在制止俄罗斯侵略战争方面提供帮助。

日本同中俄两国都存在领土争端，因此，中俄关系越走越近、两国前不久还在日本海域举行联合军演，都令东京极为不安。

担任七国集团轮值主席的岸田文雄是西方七国中唯一一位尚未访问基辅的领导人，也因此在日本国内面临广泛压力。美国总统拜登也是出于同样的原因，在上个月俄乌战争爆发一周年前夕访问了基辅。

受日本和平宪法的限制，岸田文雄本次出访基辅只能秘密安排，这也使他成了战后首位到访交战地区的日本首相。今年1月，乌克兰总统泽连斯基曾向岸田文雄发出访问基辅的邀请，在出访印度前夕，岸田文雄曾被问及有关他将在3月底访问基辅的传言。岸田文雄对此予以否认，并表示尚未制定具体计划。

在俄罗斯发动侵乌战争之后，日本加入欧美国家行列对俄罗斯实施制裁，并向乌克兰提供人道及经济援助。鉴于中国不断扩充军力，并对台湾发出武力威胁，日本非常担心战火继续蔓延可能会对东亚局势产生的负面影响。

一般认为，岸田文雄同泽连斯基会谈时，会承诺向乌克兰提供进一步的支持。基于和平主义的原则，日本只向乌克兰提供非战斗用途的军事支援，如头盔、防弹衣、无人机以及发电机等人道援助。日本已为乌克兰提供了七十多亿美元的援助，除此之外，日本还接收了两千多名乌克兰难民。尽管日本严格限制外来移民，但政府仍为上述乌克兰人在住房、就业以及教育方面提供了诸多帮助。

（美联社，共同社）

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