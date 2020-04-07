 日本首次宣布多地区进入紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2020

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时政风云

日本首次宣布多地区进入紧急状态

过去数天，日本新冠病毒感染人数明显增加。现在，东京及另外6个地区进入紧急状态。

Japan Ministerpräsident Shinzo Abe auf Video-Leinwand (picture-alliance/Kyodo)

安倍宣布东京和另外6个地区实施紧急状态

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尽管感染病例不断增加，安倍晋三首相面临的压力越来越大，但日本政府发言人周一仍表示，该国暂无从四月起实施紧急状态的计划。 (30.03.2020)

全球新冠确诊案例周一超过35万，世卫秘书长谭德赛表示，这样的传播速率令人心碎，并再次呼吁各国提升测试病人的数量。与此同时，英国与法国都为了抑制新冠疫情，宣布实行严格的封锁计划。而日本则宣布，因疫情原因计划将东京奥运延迟一年。 (24.03.2020)

（德国之声中文网）日本国内新冠病毒感染人数大幅增加后，安倍晋三首相周二（4月7日）宣布，对首都东京和另外6个地区实施紧急状态法。安倍表示，当下情势"有可能严重影响人们的生活和经济"，因此，他决定采取这一措施。紧急状态暂定实施一个月。

随着进入紧急状态，地方当局有权要求居民呆在家里、店铺暂停营业，并有权征用某些区域或建筑物于医疗目的。

不过，日本当局不会像其它国家那样颁布实施"禁足令"和其它严格限制措施。

史上最大经济刺激计划

为减小新冠肺炎大流行对全球第三大经济体的影响，日本政府批准了一项该国历史上最大的总额达108万亿日元（约合9160亿欧元）的景气刺激一揽子计划，主要用于资助陷入困境的家庭和中小企业。该一揽子计划的规模超过了日本在2008年全球金融危机时出台的57万亿日元景气扶持计划。内阁的这一决定周二与宣布东京等7个地区进入新冠疫情紧急状态的决定同时做出。

2019年第四季度，日本实际国内生产总值(GDP)环比降幅为1.8%，按年率计算降幅为7.1%，为2014年第二季度以来所仅见。造成这一现象的首要原因是去年上调了增值税。现在，又遇到新冠病毒危机。因此，一些分析人士亦担心，日本会沦入经济萧条。

Coronavirus Japan Tokio Berufspendler am Morgen (Getty Images/T. Ohsumi)

3月26日东京赶路的上班族

根据今天宣布的一揽子景气计划，将向每个低收入家庭提供30万日元现金，前提是，其收入因新冠病毒危机缩减了一半以上；有孩子家庭另获一次性补贴，每个孩子为1万日元。此外，中小企业的所有者可获最高200万日元，前提是，企业经营急剧下滑。

对新冠病毒给世界经济所造成后果的忧虑导致日本大制造业中出现数年来的首次悲观情绪。据新近公布的该国央行对近万家企业的一份季度问卷调查结果，上个月，大型制造企业的信心指数呈现7年来的首次负值，即从零点降至负8。指数为负显示，目前悲观论者居多数。

 

凝炼/石涛（德新社、法新社）

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