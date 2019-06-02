日本首位LGBT参议员石川大我的同婚路

（德国之声中文网）日本在7月21日完成参议员席次选举。这次选举中出现不少新亮点，包括首位渐冻人患者国会议员舩后靖彦与身心障碍的木村英子等。考验日本国会的传统在新世纪面临的考验与改革。

其中，来自东京的45岁石川大我，代表在野党「立宪民主党」当选，成为首位表明支持LGBT运动后，进入国会的同性恋者。未来，他期许能在日本的保守政坛吹起改革之风。

9月19日，石川大我这位新科参议员接受德国之声访问，在国会旁参议员会馆里的办公室内，挂上了彩虹旗，象徵着新的文化带入。石川大我穿着整齐，谈到成为参议员两个月内的心得，第一句话就表示「这两个月，感受到责任重大」。

过去石川曾在2011年起连任两届东京都丰岛区议员，并在任内推行了「伴侣登记」。然而，这次出马参议员选举，他没有代表任何选区，而是「全国比例代表制」选上。因此，石川跟德国之声说，他等于是背负了全日本LGBT支持者的期待，不能辜负。





让社会接受同性

石川大我出生以来，就是个道道地地的东京孩子，父亲是资深剧团演员。一路受到名校栽培，但他在国中的14岁时，首次发现在性向上是喜欢男生。正值青春期的他，一度相当苦恼，还去翻查了字典与资料，当时字典上对同志的解释是「异于常人的性慾望」，让他一度认为自己是个异常的人。

不过后来透过网路，石川开始结识到许多同性友人，让他深觉自己并不孤单。2000年时，他开始组织同志游行，并呼吁日本也应该要重视同性恋者权益，他回忆起当时依旧说：「20年前出来游行时，大家都用很讶异的眼光看着，会觉得这群人到底在干什麽？」。

经过20年的努力后，日本社会已经不像是过去那般相对保守。去年他主办并参加东京的同志游行后，已经有许多年轻一辈跟他们加油打气，甚至还有人过来击掌，游行规模也成长到一万多人，这些都是当初他想像不到的。

「我还看到NHK新闻调查说，现在已婚女性中，对于同性婚姻有69.5%都表示可接受，尊重的态度。20-29岁的女性支持率更高达92.1%」。在现在的日本社会，对于同性已经不再像过去那样避讳。

会出来选参议员，石川大我也跟德国之声说，因为目前日本已经有20多个行政区通过伴侣法，他认为不久的将来同婚法案也应通过，促使他出来选参议员。他说：「日本也要同性婚姻！是我这次选举的口号，也希望将这理念推广到全日本」。





与执政党正面交锋

石川大我得到了在野党「立宪民主党」推荐，进入比例代表区内，最后拿到73799票，成功进军国会。然而，面对日本的执政党自民党，跟公明党联合执政下拥有席次过半数的绝对优势，如何突破代表传统形象的自民党，让石川大我在推行同婚法桉时，面临很大的挑战。

「自民党还是很多人跟我们想法有很大落差，认为同性婚姻会剥夺他们的既有权利，还会让日本少子化。有这样的误会之外，还说同性恋只是一种兴趣，不是正确性向」。石川大我表示，他能做的就是先从说明开始，一步步解释同性婚姻为何会需要，而且绝对不会影响到现有婚姻制度的权益。

想起交涉的过程，石川大我仍记忆犹新：「我们旁边的办公室就是自民党的，偶尔我也会去聊个天然后说明一下」。在议会开议时，旁边的席位座的也是自民党参议员，都让他抓到机会去跟执政党议员解释同婚法桉。

就在2018年12月，立宪民主党也提出了「婚姻平等法桉」，希望能给予LGBT人士更多权益。石川大我表示，10月的国会开议后，他希望可以审议到相关法桉，「过去我在丰岛区议员时，也有公明党与自民党的人士支持同性伴侣法」，他希望能延续这样的气势，在国会持续努力说服其他参议员。

对台湾印象深刻

台湾则是在今年5月，率先通过了同婚专法，成为亚洲先例。台湾的环境让石川大我感到相当鼓舞，而事实上，过去台湾举办的同志游行，石川大我几乎都有来台参与，他说：「台湾的同志游行有15万人，让我很震惊，我去餐厅吃饭的时候，都看到餐厅直接贴上彩虹贴纸或是大方挂彩虹旗，让我直接感受到了勇气」。

石川大我认为，这几年台湾愈来愈多人可以大方主张自己的性向，他认为这样的自信与安心感相当好。对比过去20年，他认为日本也是在慢慢改变中，但是脚步没有像台湾这样快，「我希望未来我也透过努力，慢慢让日本在3、5年内能够追得上台湾，变成LGBT人士可以更自在讲出主张的社会」。

除了对台湾的同志活动印象深刻外，石川大我还与台湾支持同性婚姻的政治人物，如社民党的苗博雅、时代力量的林颖孟有联络。他还透露之前也有收到台湾政府的邀请，希望能在10月底的同志游行上现身说法：「当然我是很想去台湾的，但是那时国会也有很多议程，可能到时还需要衡量行程」。

石川大我不只常来台湾参加同志游行外，甚至还有出版社跟他接洽，发行繁体中文版的书。他说，在东京街头宣传拉票时，常常看到许多外国人跟他们鼓励，其中就有许多台湾人，让他们对台湾社会的包容印象深刻。

希望日本修民法

相较于台湾是另立同性专法，而非修改民法。石川大我对此表示，如果以他来看的话，他会希望未来日本是以修民法而非立专法的脚步迈进。相较台湾还有用公投方式来决议，他则认为公投不是每项议题都适合：「如果是这种人权类议题的话，那公投的宣传就会变成有较多钱跟资源的人拿到优势，对谁都不公平」。

石川继续补充，他认为平等的意义与价值也是人类的普世价值，他说：「我认为不论异性与同性恋，都应该受到婚姻基本的保障，日本宪法也对此有规定」。他举例，欧洲有很多国家有先设立伴侣法后，再讨论婚姻平等法，但对他而言，婚姻跟伴侣还是有既定差异，因此他仍希望日本将来能直接以「婚姻平等法」立法优先。

不过面对未来6年任期，石川仍认为同性婚姻以外，面对职场霸凌、学校霸凌、老后孤独等，只要是弱势人群的权益，他都会注重。他说：「我的目标是创造出包含LGBT族群在内都可以安心生活的社会」。他也跟德国之声说，不只日本的大都市，现在他也接到很多乡间的委託，希望去当地演讲，这些将是他往后的目标。

从20年前上街组织同志游行，到20年后进军国会成为首位LGBT代表的参议员，石川大我依旧在挑战日本传统社会的各项包袱。不过，进军国会后，石川要面对的不只是社会眼光，更是实实在在的政治角力。能否在参议员任期内，让日本变成他心目中「下一个LGBT人权先进国」，石川大我仍有很长的路要努力。