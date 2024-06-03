供奉战争亡灵的靖国神社遭人涂鸦后，日本警方正在对嫌疑人展开调查。日本媒体报道称，此次涂鸦事件显然是针对福岛核电站排放废水的抗议。

（德国之声中文网）周五晚间，日本靖国神社入口处的一个石柱上，被人用红漆涂鸦。稍后，中国社交媒体上，一名名叫“铁头”的男子对日本向大海排放福岛核废水提出批评：“面对日本政府允许排放污水，难道我们什么都做不了？不，我会给他们点颜色瞧瞧。”在事发当晚拍摄的一段视频中，有这名男子向靖国神社石柱小便，并在石柱上喷涂英文 Toilette（厕所）字样的画面。

包括日本公共电视台NHK以及京都新闻等媒体报道称，目前，东京警方正在就两名嫌疑人展开调查，其中一人是视频中的男子，另外一人则是视频拍摄者。

日本共同社6月3日报道称，据警方办案人员透露，该男子涉嫌于5月31日晚上10点左右进行涂鸦，损坏器物，在数小时后的6月1日离境。他在中国的社交平台上发布了涂鸦时拍摄的视频。

日本开始排放福岛核废水后，中国对日本水产品实施进口禁令。图为北京一家商店的告示。 图像来源: Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

东京警视厅认为有负责拍摄等的其他人员参与。警方正在调查涂鸦与贴纸间的关联，并以擅自贴纸、违反《轻犯罪法》的嫌疑展开调查。

6月3日北京的中国外交部例行新闻发布会上，当被问及靖国神社涂鸦事件时，中国外交部发言人毛宁表示：“我注意到有关报道，我想强调的是靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，日方应当切实信守、正视并反省侵略历史的表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。同时我也希望再次提醒在外国的中国公民遵守当地的法律法规，理性地表达诉求。”

日本福岛向大海排放经处理的核废水的决定，引起渔业团体以及邻国的强烈反对。去年八月，日本开始排放核废水行动后，中国就对日本的海产品发布了进口禁令。

靖国神社供奉着大约250万战争亡灵，其中包括被判刑的战争罪犯。20世纪上半叶曾遭日本侵略的国家，尤其是中国和韩国，认为靖国神社是日本军国主义的象征。而日本政治家敬拜靖国神社的行为，则被解读为日本对战争行为缺乏悔改态度。

遭涂鸦的靖国神社石柱周末一度曾被罩布覆盖，但周一涂鸦显然已被清除。

（综合报道）

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