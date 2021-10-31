日本靖国神社秋祭：新首相献祭品 前首相去参拜

（德国之声中文网）据日本共同社周日（10月17日）报道，日本首相岸田文雄当天配合东京九段北的靖国神社开始的秋季例行大祭，以首相名义供奉了祭品。

共同社援引相关人士透露，截至18日的例行大祭期间岸田不会进行参拜。另据日本广播协会（NHK）报道，岸田迄今为止没有给靖国神社供奉过祭品，今年的做法是效仿了日本前首相安倍晋三和菅义伟在秋季例行祭典上的做法。

去年9月当上首相，本月初卸任的菅义伟周日上午前往参拜。菅义伟在参拜后向媒体表示："我是作为前内阁总理大臣而来，向为国献出宝贵生命的英灵表达崇敬之意。"共同社介绍，据悉他在担任官房长官和首相期间没有亲自进行过参拜，但也曾供奉祭品。当被问到在职期间未参拜而此次前来的理由时，菅义伟仅称"这是基于我自身的判断"。

刚刚上任不久的日本首相岸田文雄

韩国政府深表遗憾

日本领导层人士的做法引起韩国政府的不满。韩联社报道称，韩国政府当天以外交部发言人的名义发表评论，就日本前、现任首相参拜美化甲级战犯的靖国神社并供奉祭品一事深表遗憾，并敦促日方以新内阁成立为契机正视历史，以实际行动表现对历史问题的虚心反省。

中国和韩国均把靖国神社视为日本过去的侵略战争的象征，因为它供奉的日本战争阵亡人员中包括14名远东国际军事裁定的甲级战犯。

中国官媒新华社周日在进行相关报道时也重申了中方的立场："中方一贯坚决反对日本政要在靖国神社问题上的错误做法，敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。"

下台再拜 避免激怒中韩？

安倍晋三10月14日在推特上发图文信息表示，在靖国神社举行秋祭前曾去参拜。去年9月19日，安倍在卸任首相三天后，前往参拜了靖国神社--这是他自2013年12月以后的首次参拜。安倍在两次首相任内，仅此一次亲自前往参拜靖国神社，在中国和韩国激起了愤怒。此后，他在任内再也没有参拜。

每年4月和10月的例行大祭是对靖国神社而言是重要的祭祀仪式。因为疫情的关系，往年为期三天的例行大祭，继去年之后再次缩短为两天。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



（综合报导）

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