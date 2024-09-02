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日本限制出口芯片制造设备恐遭中国报复

2024年9月2日

彭博社本周一援引知情人士的话称，中国警告称，如果日本进一步限制向中国企业销售和提供芯片制造设备，中国将对日本采取严厉的经济报复。

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丰田汽车担心中国通过管制关键矿产出口来报复日本限制向中国出口芯片制造设备
丰田汽车担心中国通过管制关键矿产出口来报复日本限制向中国出口芯片制造设备图像来源: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

（德国之声中文网）彭博社报道称，丰田汽车私下告诉日本官员，如果日本进一步限制向中国企业销售芯片制造设备及提供相关服务，北京可以通过削减日本汽车生产所需矿产的供应来应对这些限制。

报道说，几位中国官员在最近的会议上多次向日本官员阐述了这一立场。

路透社记者本周一在中国外交部例行记者会上请发言人就此发表评论。外交部发言人毛宁表示，"我不知道有关消息从何而来。中国始终致力于维护全球产供链安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。个别国家为维护自身霸权，将正常的经贸合作政治化、泛安全化，诱压他国搞对华科技封锁，人为扰乱全球产供链稳定，中方对此一贯坚决反对。我们希望相关国家坚持市场原则与契约精神，抵制经济胁迫做法，共同维护全球产供链稳定。"

丰田汽车一名发言人表示，该汽车制造商一直在考虑通过最佳采购策略来满足客户需求，这不仅限于矿产资源的采购。

日本政府从今年7月23日开始施行《外汇及外国贸易法》的修改法令，追加尖端半导体领域的23个品类为出口管制对象。这与美国所推动的遏制中国高端芯片制造能力的努力相一致。

谁会是芯片大战的赢家？

（路透社）

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