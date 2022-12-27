 日本限中国航班数量 港府很“失望” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2022

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日本限中国航班数量 港府很“失望”

作为新的防疫措施，日本开始限制来自中国大陆和港澳的航班数目。香港政府对此表示不满，并要求日本方面重新考虑这一决定。

中国农历新年前，是香港游客赴日本的旺季

中国农历新年前，是香港游客赴日本的旺季

（德国之声中文网）香港政府称，日本方面仅允许来自香港的航班在四个机场降落，将影响到6万名旅客。 

日本首相岸田文雄27日宣布，1 2月30日起将紧急强化入境防疫措施，自中国大陆和港澳飞往日本的载客航班暂时只能使用成田、羽田、关西和名古屋中部四个机场。同时对来自中国的所有人员在入境时进行新冠检测。这样做的原因是中国大陆新冠病毒感染人数骤增。 

港府表示对日本"在旅游旺季作出的这一仓促决定感到非常失望"，并要求日本当局撤回有关决定。 

日本政府12月29日又宣布，除上述四个指定机场外，亦将允许来自香港载客航班使用北海道新千岁、福冈和冲绳那霸三个机场，但有关航班不可载有七日内曾到中国内地的乘客。 

港府随即指出，这一安排只适用于香港及澳门前往日本的航班，并不合理，会继续要求日本当局撤回所有针对香港出发的航班的限制。 

台灣開放邊境迎接國際旅客

返港不误

自北京放松防疫措施、新冠感染潮席卷中国大陆以来，除日本外，美国、印度、意大利和台湾都对来自中国的入境旅客进行强制检测。 

延申阅读：德国暂不打算对中国旅客实施限制

中国外交部新闻发言人汪文斌28日就这些国家对中国旅客的入境管制措施回应称，各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员往来。 

有700万人口的香港，目前日新增诊人数2万左右。本周四起，香港三年来首次取消部分防疫限制措施。 

港府表示，到明年一月底，日本的航运限制将涉及香港航空公司的250次航班，影响6万名旅客出行。不过，香港航空公司的班机仍可以从日本各地机场搭载旅客返回香港。 

香港国泰航空公司周四表示，将继续执飞日本航线，但将一月份的航班减少到每周65次，比计划减少20%。香港航空和乐桃航空（Peach Aviation）也表示，将减少一些飞往日本的航班。

 

（路透社、共同社）

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