日本防卫预算创新高 再扣“入常”大门

（德国之声中文网）据共同社22日援引日本政府相关人士报道，就2021年度预算申请，防卫省基本决定计入逾5.4万亿日元（约合人民币3500亿元）防卫预算，创下历史新高。

消息人士指出，防卫预算创新高，除了额外增加自卫队的新冠防疫措施外，另一个原因是要应对中国增强军备，及朝鲜导弹技术提升所带来的威胁。其中中国在尖阁诸岛（中方称钓鱼岛）周边和南海持续动作、东亚地区安保环境变化，防卫省认为有必要增加经费。

预算申请中提出加强应对周边国家军力增强以及太空、网络、电磁波等新防卫领域。申请中还提出要设置"电子战"专门部队，以防止对手使用电磁波攻击。政府同時申请预算开发下一代战机，取代2035年将退役的航空自卫队F-2战机。

据《日经新闻》报道，日本自2013年以来已连续8年调涨防卫预算，2015年起更是连续6年创下新高。新上任的首相菅义伟提出將继承安倍政府的安全保障政策。

联合国大会重提"入常"

9月21日，在纽约举行的联合国成立75周年纪念大会上，日本外务大臣茂木敏充重申了日本希望成为安理会常任理事国的意愿。受到新冠疫情影响，大会通过网络视频方式远程举行。茂木敏充在视频发言中呼吁联合国在年内进一步实施改革，并表示日本已做好加入安理会常任理事国的准备，为保障全球和平与安全履行责任。

日本于1956年12月18日正式加入联合国。1980年日本首次公开提出将"入常"纳入其成为"国际大国"的战略目标。2000年，时任日本首相小泉纯一郎与同样谋求在联合国提升地位的德国、巴西、印度组成"四国联盟"，意在联手"闯关"。但上述国家的努力遭遇多方阻力，迄今未能如愿。

新首相与特朗普、习近平通话

上任后一直忙碌与各国领导人通话的日本首相菅义伟和中国国家主席习近平计划星期五（9月25日）举行电话会谈。据共同社报道，预计两国领导人还将讨论习近平对日本的国事访问。由于新冠疫情，习近平原定今年4月的访日计划被推迟。

此前，菅义伟已在20日与美国总统特朗普通话，双方就"自由开放的印太地区"以及美日同盟的重要性进行了讨论，并就朝鲜局势交换了意见。

此外，10月初还将在东京召开"四方安全对话"。这一对话由日本前首相安倍晋三发起，目的是因应中国在印太地区的势力扩张，日、美、澳、印四个成员国致力在安全和外交领域加強合作。

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