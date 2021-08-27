日本防卫省申请破纪录的国防预算 

（德国之声中文网）日本防卫省周二（8月31日）发布增加军费预算请求。申请额度为5·48 万亿日元（约合500 亿美元，420 亿欧元）。

十年来，日本国防经费连年增加，理由是，中国不断增长的军费预算和朝鲜的核野心构成威胁。该国本财政年度军事预算是 5.3 万亿日元，低于去年所要求的 5.49 万亿日元。在首相菅义伟审批之前，新财政年度国防预算申请报告需经财务省审查。

即使政府批准该预算，与邻国中国相比，其额度仍将相形见绌。 26 年来，人民中国的军费预算年年增加， 2020 年的军费预算估计是 2520 亿美元。不过，日本的人口约为中国的十分之一，国土面积大约只是中国的4%。

防卫省有何目标？

根据该项申请，日本军方计划建造5艘水面战舰、1艘潜艇，购买 12 架洛克希德·马丁公司的 F-35 战斗机，总额约 1300 亿日元。

防卫省还要求拨款1050 亿日元用于开发国产战机，此为 30 年来首次。三菱重工将负责相关项目。

相关申请中还包括投入 345 亿日元，加强国家对网络攻击的保护。日本也在寻求改进与太空相关的防御系统，包括卫星和激光。

地区竞争对手

虽然东京的军费开支无法与北京匹敌，但其战略是，使用最新技术与装备，抵御任何袭击。

中国明年军费预计将增长6.8%，而日本防卫省提出的增幅为2.6%。

国防专家武贞秀士（Hideshi Takesada ）对法新社表示，“中国人民解放军的军事实力增长速度快于我们的设想，……朝鲜导弹和核发展的威胁从未真正减弱。”

国际原子能机构指出，有迹象显示，平壤正重启其生产钚的后处理反应堆并可能扩大其被禁武器计划，另人忧虑。

北京：日方拿邻国说事是为军力扩张找借口

对于日本防卫省申请破纪录的国防预算一事，中国外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上表示，“日本已连续9年增加国防预算，日方动不动就拿周边邻国说事，无非是为其军力扩张寻找借口。中方奉劝日方坚持走和平发展道路，在军事安全领域谨言慎行，多做有利于维护地区和平稳定的事”。

（德新社，路透社）

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