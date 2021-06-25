 日本防卫白皮书：首度提台湾稳定重要性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2021

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日本防卫白皮书：首度提台湾稳定重要性

日本内阁会议13日發布的《2021年版防卫白皮书》中，首次明载「台湾稳定」对日本的重要性。同一天，日本外务省也宣布将第三次捐赠疫苗给台湾，显示台日关係持续在各领域加强的趋势。

Japan Verteidigungsminister Nobuo Kishi

（德国之声中文网）日本对台湾的支持与日俱增，7月13日同时發佈了两则对台友好的消息。一条是日本防卫省在内阁会议时提出的《2021年版防卫白皮书》中，首次提及了「台湾稳定」对日本的重要性，另一条则是日本外务省宣布，将要再次捐赠97万剂阿斯利康（AstraZeneca）疫苗给台湾。这是日本第三次捐赠疫苗给台湾。

防卫省：「台湾稳定」对日本很重要

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日本官方近来对于亚太局势频频发言，尤其对于台湾海峡局势上，包括防卫省、以及副首相麻生太郎等，都强调「台湾有事」也将会威胁亚洲利益，日本有必要行使「集团自卫权」，整体发言持续明确指出中国威胁。

日本政府官员几次称乎台湾为「国家」，虽然事后皆有澄清，但与台湾实际上越来越友好的行动已经引起北京不满。

中国与日本24日都针对台湾周围的局势作出最新表态。日本防长岸信夫告诉彭博社，台湾的安全与日本有直接关系，而中国国防部则重申，近日在台湾周围的军事行动是维持台海安全的必要行动。

日本《产经新闻》报导，在新版防卫白皮书中，不仅新增了专门论述中美关係的章节，更强调了中美两国在台湾问题上的冲突恐将进一步升高。文中表示：「台湾周边局势的稳定很重要，不仅对我国安全，对国际社会的稳定也很重要。日本必须高度重视，提高警觉。」

以往在白皮书中，关于台湾的论述通常会归类于中国的章节之下。然而在新增中美关係章节之后，不但有关台湾的讨论被移到此章节内，在地图上也用颜色将中国与台湾做区隔，显示日本在台湾问题上的态度有所转变。

白皮书也指出，中国与台湾的军事平衡向中方倾斜，且差距正逐年加大。日本需进一步关注美国对台军售、台湾自行研發製作军备等事件的动向。

白皮书中也针对中国的军事發展趋势进行深入分析。书中提到，「中国海警舰艇侵入冲绳县尖阁诸岛（中国称钓鱼台列屿）周边领海超过57小时，是有纪录以来最久的一次行动。」日方并指控中国让局势升级的举动，日本完全不能被接受。

日本近来与中国在台湾问题上有多次交锋。7月5日，日本副首相麻生太郎曾说，如果發生严重意外事件，日本依安全保障相关法规，有可能行使受限的集体自卫权，与美国一同防卫台湾。中国外交部则称其为「极其错误且危险的言论」。

日本防卫大臣岸信夫也在书中表示，日本在国防上除了要加强自身的防卫能力以外，也必须与拥有自由、民主、法治和尊重基本人权等价值观的国家密切合作。

他说：「做为印太地区自由、民主、法治等普世价值的旗手，热爱自由、坚信民主，对于无法守护人权一事深感愤怒，我们坚决反对有人以强权企图改变秩序。」

Japan USA Militärübung

随着亚太地区变成地缘政治的焦点，美日在区域内的军事合作也渐趋频繁。

外务省：再赠台100万剂疫苗

在外援方面，日本外务大臣茂木敏充13日也在例行记者会上宣布，再追加提供97万剂阿斯利康疫苗给台湾，预计将于15日送出。这将是日本一个半月以来第3度捐赠疫苗给台湾，3批合计共有337万剂。

台湾《中央社》报导，茂木表示，日本对外提供疫苗，至今已提供给台湾、东南亚国家，基于请託，经过研议的结果，日本决定追加提供给印尼、越南、台湾各100万剂AZ疫苗，预计7月15日送出。

日本于6月4日无偿提供台湾124万剂阿斯利康疫苗，并于7月8日再追加113万剂阿斯利康疫苗给台湾。加上第三批日本捐赠疫苗后，目前台湾现有的804万剂疫苗中，有超过四成来自于日本。

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