日本防务白皮书：中国是最大威胁

（德国之声中文网）尽管朝鲜一再发射导弹，但是本周四（9月26日）发布的日本年度防务白皮书中，中国被列为比朝鲜更大的威胁。

这份文件对来自中国的国防评估紧随日本盟友美国之后。中国首次被排列在该年度报告的第二位，朝鲜因此被挤到了第三位。冷战期间被日本视为主要威胁的俄罗斯位居第四。

"面对中国正在迅速增加国防开支这个现实，大家可以理解为什么我们需要更多页面来描述它。" 日本防卫相河野太郎(Taro Kono)在记者会上说，"中国正在西太平洋地区部署空中和海上力量，通过对马海峡频繁进入日本海。"

白皮书说，在过去的七年里，日本连续将防务开支提高了十分之一，以应对中国和朝鲜的军力提升，包括朝鲜可能携带核弹头的导弹。

今年以来朝鲜多次发射短程导弹，日本认为它正在研发能够避开神盾系统（Aegis Ballistic Missile Defense）的核武器。

为了保持领先于中国的现代化军力，日本正在购买美国制造的隐形战斗机和其他先进武器。

日本军方在最新的预算中要求拨款1156亿日元（11亿美元）购买9架洛克希德马丁制造的F-35隐形战机，其中6架为可在航空母舰短程起飞与垂直降落（STOVL）型号。

加上隐形战斗机和反导弹装备，从每年4月1日开始执行的国防预算将增加1.2％，达到5.32万亿日元的新记录。

相比之下，中国2018年军费增长了7.5％，多达1,770亿美元左右，超过日本的三倍。中国正在研发隐形战斗机和航空母舰等武器，以帮助它增强军事覆盖能力。

中国在沿海地区的军事行动曾经相当克制，现在则派遣海上和空中部队在日本冲绳群岛附近定期巡逻，并进入西太平洋。

中国一再否认其军事意图，包括在有争议的南中国海的建设，说它只希望和平发展。

防务白皮书说，中国在日本领海和领空附近巡逻是"国家安全问题"。

因为历史问题争端，同样是美国盟友的韩国最近决定废止与日本的情报共享协定，因此防务白皮书将其降级。分析人士认为，这可能会削弱为遏制朝鲜的威胁所作的努力。

其他合作伙伴，包括澳大利亚、东盟和印度，都在国防白皮书中受到重视。"这反映了我们和每个伙伴的合作水平。"一名防务官员在介绍情况时说。

因为涉及到韩国与日本的所有权争议岛屿，韩国政府对这份国防白皮书表达了不满。被日本称为竹岛的地方，韩国叫它独岛。

"我们强烈抗议日本一再宣称该岛的所有权。日本政府应该知道，这样做无益于发展双边关系。"韩国外交部在一份声明中说。

张平/叶宣（路透社）