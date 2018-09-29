日本重启冲绳美军新基地建设 引发当地抗议

（德国之声中文网）日本政府于3日宣布，将于14日起重新启动位于南端冲绳县的边野古基地建设工作，并表示同日起启动砂石土的先期搬运作业，以便在14日前储存足够的砂石土来如期开始填海造陆。

日本官房长官菅义伟则在记者会上表示：「这次开工是知会冲绳防卫局后，基于相关法令实施，我们知悉边野古当地正在进行新的工程」。

而在搬运砂石土的冲绳县北部名护市当地，则有50多位居民早早收到消息，在当地砂石土公司入口前席地而坐表达抗议。在「撤除违法施工」的吶喊声中，这些抗议居民被警方抬离现场。

刚就任满两个月的冲绳县知事玉城丹尼发表声明，强调中央这样的强势开工是不合法的，未来将会寻求管道跟中央严正抗议。

对于基地是否开工，目前仍在当地留有争议。日本防卫相岩屋毅表示，此事已经通知冲绳防卫局，他说：「很遗憾暂时无法在基地转移上取得共识，我们在了解这样的结果后，决定在这天继续开始动工」。

强化美军东亚布局

日本的边野古基地建设计划通过于2006年，原先是要取代境内的普天间空军基地。设立于1945年的普天间基地长年以来是美国空军的要塞，驻有约6500人的美国海军陆战队第一航空联队。

然而几十年来，由于普天间当地过度开发，人口已超过10万，市内美国酒吧与速食店林立，飞机起降的噪音，更成为当地居民恶梦。此外，还发生不少起冲绳女性遭到骚扰的事件，让当地对美军基地一直普遍反感，让日本与美军商讨迁移计划。

根据该新计划，冲绳中北部的美军施瓦普基地附近边野古海岸将填海造地，变成约有两个东京迪士尼乐园大的海埔新生地。除建两条跑道外，还有过去普天间基地没有的燃料栈桥、护岸、弹药搭载区等等新设施，大幅强化美军的空战与海战机能。

目前日本最大的美军基地，则是位于冲绳县的嘉手纳基地，同时也是美军在远东最大的军事基地。拥有两座3700公尺长的飞机跑道，仅次于日本东京的成田机场与大阪的关西国际机场，驻有美军空军第五航空队第18联队。

部分中国媒体如「中青在线」曾分析，边野古基地是美国在亚太战略上重要的一环，未来一但建设起来，将成为扼住东亚国家咽喉的大型陆海空「三位一体」军事基地，与嘉手纳基地全天候监控俄罗斯、中国与朝鲜等国家的军事行动。

保卫珊瑚栖息地

然而，边野古基地的迁移，却引来不少冲绳人更大的反弹。原因是，边野古沿岸有丰富的天然珊瑚礁与海底生物，不少是当地才有的特有物种。而在人文方面，则有冲绳石器时代、还有琉球王朝时代的街道等被确认、但尚未被挖掘的遗迹。

根据目前统计，冲绳本岛约有18.2%面积是美军基地，一直以来当地许多县民都期盼美军能归还土地。但是日本中央政府却跟美军协商建设新的基地，来达到归还普天间基地的目标，让许多居民深感被政府欺瞒。

许多居民在每个月的月初固定发起集会，并且自掏腰包租游览车前往边野古的施瓦普基地前抗议，最多时曾高达千人。而在冲绳县府那霸市中心，更有曾举办过万人的抗议大会，要求美军停止在边野古的基地建设。

但日本中央政府基于自身防卫需求，最后还是决定在边野古兴建基地，引发冲绳县政府的不满。9月甫刚新任的冲绳县知事玉城丹尼，在11月底时就表明要在明年的2月24日举办公投，用民意来跟中央政府抗议。

长达数十年争议

冲绳曾经在二次世界大战时饱受战火摧残。当年美军的冲绳登陆作战，估计美军就阵亡8万人，日军则是近10万人，更多冲绳人是被当时的大日本帝国征召为车伕、后勤工，必要时还要集体自决「殉国」。一度有数字估计，有近15万冲绳人在二战中牺牲。

战后，美军作为战胜国，堂堂入主冲绳，并建立大批军事基地至今，虽然带动了部分经济发展，但许多冲绳人对美军至今仍旧抱持着复杂情感。

2014年，前冲绳县知事翁长雄志，以「反对边野古基地」为号召当选，并在隔年取消日本中央政府的填海工程，让安倍政府正式提起国家诉讼，缠讼一年多后才在2016年胜诉，并在2017年4月恢復填海工程。

直到今年8月，翁长雄志因癌症过世后，中央政府一度暂停填海作业。后来知事一职由美日混血、以「继承翁长遗志」为主轴的玉城丹尼当选，一样誓言与中央政府对抗的他，未来也将推动各项反基地建设事务。

面对中央政府突然的举措，未来冲绳居民势必会有一连串的抗议活动。在东亚局势仍旧诡譎的现在，日本与美国在冲绳的军事建设，是否会再度引发冲绳政府「地方杠上中央」的戏码，一切都令亚洲各国关注。