日本选定三菱重工研制下一代隐身战机

（德国之声中文网）日本防卫大臣周五(10月30日)宣布，日本已经选定三菱重工作为主承包商，研发日本的下一代隐形战斗机。该战斗机预计在本世纪30年代推出。

三菱重工另行宣布，鉴于新冠疫情给旅游行业带来的不确定性，该集团将暂停其客机项目。

下一代战斗机目前被称为F-X，是日本升级其老化的战斗机机队的一部分。为了应对来自中国和朝鲜日益增长的威胁，日本正在建设自己的军事能力。

下一代隐身战斗机将用来取代日本和美国联合研制的F-2战机。F-2预计在2035年左右退役。防卫省将在2021财年的预算中为研发新战机申请5.56亿美元。

"我们将稳步推进下一代战斗机的研发，"防卫大臣岸信夫在宣布这一消息时告诉记者。

三菱重工将决定该项目的其它参与方，包括航空电子设备、发动机和其它零部件制造商。此外，日本还在考虑与包括美国和英国在内的外国企业共同研发一些零部件。

日本航空自卫队有约290架战斗机。出于对朝鲜导弹和核计划的担忧，日本正在用数十架F-35战斗机替换F-4战斗机，以增强其导弹攻防能力。

日本购买美国武器有助于减少其对美国的贸易顺差，同时也回应了美国总统特朗普支付更多防务费的要求。但是也有人担忧，大量进口会削弱日本本国的新兴国防工业。

岸信夫表示，三菱重工关于商用飞机项目的决定对战斗机研发计划没有影响。

该公司表示，它已决定削减成本，并专注于潜力增长项目，如清洁能源和网络安全，以提高其盈利能力。

三菱重工表示，由于新冠疫情对旅行业的打击，客机需求预计要到2024年才能恢复。

三菱重工是美国飞机制造商波音公司的供应商，截至9月的上半财年累计亏损5.48亿美元，而前一年的利润为约2.77亿美元。

张平/洪沙 （美联社）

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