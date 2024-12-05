日本追加援助 向菲律宾提供更多海上监测设备

日本与菲律宾周四（12月5日）签署了一项价值16亿日元（约合1065万美元）的安全援助协议，以进一步加强菲律宾的海上安全和监测能力。前一天，菲律宾指控中国船只在争议海域撞击其渔业部门船只。

（德国之声中文网）日本与菲律宾周四（12月5日）签署了一项价值16亿日元（约合1065万美元）的安全援助协议，以进一步加强菲律宾的海上安全和监测能力。此时菲律宾与中国在南中国海的紧张局势正在加剧。

去年，日本宣布根据"政府安全保障能力强化支援"（OSA），无偿向菲律宾提供价值6亿日元的5套海岸监视雷达。周四签署的协议，是该项支援计划的延续，价值增至16亿日元。

菲律宾和日本是美国在亚洲最亲密的两个盟友。这两个国家在长期的海洋主权争端中，对中国船只的"侵略行为"采取了强硬立场。

根据该项海外安全援助计划，日本将向菲律宾海军提供包括硬壳充气船和沿海雷达系统在内的设备，以增强其海域监测能力。

日本驻马尼拉大使馆表示，"该项目预计将有助于维护和加强地区安全，提升重要海上航道的安全性，并对日本的安全具有重要意义。"

中菲海上再起冲突：菲律宾控中国海警水炮攻击菲方船只 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

菲律宾一直在升级其海上安全设备，并加强与盟友的关系，以应对北京在南中国海上的强硬主张，包括与两国争议的区域。

此外，日本将向菲律宾空军提供支持其空中雷达监测系统的设备。

菲律宾国防部在声明中表示，"安全合作的加强，反映了日本和菲律宾对地区和平与稳定的共同承诺。"

今年7月，菲律宾和日本签署了一项具有里程碑意义的军事协议，允许两国部队在对方国土上部署，从而简化了两国之间的军事合作。

日本虽然在南中国海没有主权要求，但在东中国海与中国存在海洋争端。

周三，菲律宾指控中国海警船只在南中国海一处有争议的浅滩向菲律宾渔业局的一艘补给船发射水炮并"擦撞"该船。中国则表示其行为合法且专业。

同日，菲律宾指控另一艘中国船只在另一处有争议撞击其渔业部门船只。

菲律宾表示将就这两起事件提交外交抗议。

日本周三对菲律宾与中国近期在海上的对峙表示严重关切。

（路透社、法新社等）

菲律宾大使：和中国没有“君子协定” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。