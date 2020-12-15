日本连九年增加国防预算 额度创历史新高

(德国之声中文网) 日本政府在周一(21日) 敲定2021年度财政预算案，当中编列的国防预算高达5.34万亿日币(517亿美金)，比前一年增加1.1%。这是日本连续第九年增加国防开支，也创下日本史上国防预算最高纪录。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，日本的国防开支目前已跻身世界前十。

日本的财政年度将从明年4月起计。政府目前编列的2021年度预算高达106万亿日币（1.03万亿美元），预计于明年初提交国会批准。

菅义伟延续安倍鹰派思维

这是菅义伟9月接任日本首相之后第一次编列财政年度预算。预算案中有很大一部份被用于强化日本的导弹能力，包括以335亿日币(3.24亿美元)发展可以从驱逐舰或战斗机上发射的长程反舰飞弹， 另以149亿日元(1.44亿美元)购买搭载在F-35匿踪战机上的JSM长程导弹。

这是日本内阁上周五刚通过的导弹威慑计划的其中一步。该计划将让日本在和中国存在主权争议的东海岛屿等地区扩大导弹部署。

这些行动显示，菅义伟政府有意延续前任首相、军事鹰派安倍晋三的政策方向。日本在感受到中国和朝鲜威胁日增的情况下，安倍晋三在执政八年间，持续扩大日本在国际军事上扮演的角色。安倍晋三执政期间也扩大购买F-35等昂贵的美国匿踪战机，以及自卫队的导弹防御系统。

中国今年预计提升6.6%国防预算，是三十年来增幅最小的一次。

目前日本计划将F-35战机的持有数量提升到150架以上。为此，日本计划在2021财政年度花费650亿日元（6.3亿美元）购买2架F-35B和4架F-35A。

此外，日本也计划使用2021年预算中的7310亿日元开发日本自己的新一代F-X匿踪战机，以汰换其老旧的F-2战机群。

上周五，防卫大臣岸信夫表示，为了与美国的系统可以更好的做整合，日本优先选择洛克希德马丁公司提供整合服务，并且将与日本的三菱重工合作。防卫省目前正在与美国和英国就发动机和电子产品生产方面的合作进行谈判。

张慈/叶宣(路透社、美联社)