日本还能做什么来阻止人口下降？

（德国之声中文网）反映日本人口趋势的最新数据令人沮丧——2022年死亡人数（156万）大约是出生人数（77.1万）的两倍。根据居民登记数据，内政部估计去年总人口减少了约80万。这是自1968年首次整理可比较统计数据以来人口总数的最大降幅。

日本现在的国民人口为1.224亿，15年前人口达到逾1.28亿的峰值。

日本人口减少的问题并不是最近才出现的。自上世纪90年代以来，历届日本政府都意识到人口将开始下降，并试图提供解决方案。然而，人口收缩的速度之快甚至令专家都感到惊讶。2017年，总部位于东京的国家人口和社会保障研究所曾预测，年出生人数不会在2030年之前跌破80万大关。

随着日本人口下降的现实变得越来越严峻，日本首相岸田文雄领导的政府宣布了一系列鼓励更多人生育的举措。

日本“濒临崩溃”

今年1月，岸田文雄警告说，日本正处于危机的“边缘”，并宣布政府将花费约20万亿日元（约合1280亿欧元，1400亿美元）用于支持希望生育更多子女的年轻夫妇。这相当于日本GDP的约4％，几乎是政府在2021财年为同一目标拨款的两倍。

岸田文雄还成立了一个小组来制定额外资金的使用方式。7月下旬，其在东京举办的一场活动标志着日本在全国范围内支持儿童和家庭的运动正式拉开帷幕。

政府已同意上调儿童津贴，并将更加致力于消除儿童贫困和虐待。爸爸将被鼓励休陪产假；额外拨款将用于托儿设施建设，以使在职父母能够重返工作岗位。此外父母还将获得更多的税收优惠。

岸田文雄表示，他的目标是赢得社会对儿童和父母的支持。“我们希望一个对育儿友好的社会圈能在全国范围内推广，”他在启动仪式上说。

然而，批评人士对最新提案并不完全认可。他们警告说，先前的政府也曾试图通过增加支出来鼓励生育，但日本社会未能作出如政府预期的反应。

日本人口正在迅速老龄化，65岁以上的人口比例已接近30%。其邻国中国和韩国也面临类似问题，预计在未来三十年，老年人口数量将继续攀升。

活到老干到老的日本人

财政资助能否奏效？

国家人口与社会保障研究所高级研究员中川雅貴（Masataka Nakakawa）说：“政府非常关注经济方面的措施，尽管他们为此划拨的预算非常大，听起来也很积极，但我们必须看看它是否真的有效。”

中川雅貴认为，最新的人口统计数据令人担忧，但也警告称还有其他因素同样不可忽视，比如结婚人数的下降。他说，日本人普遍晚婚，并选择生育较少的子女，主要是由于经济压力导致。

广岛大学社会学副教授北仲千里（Chisato Kitanaka）认为，尽管政府知道人口下降是不可避免的，却未能制定出有效的政策来解决人口问题。“对于想要孩子的年轻人来说，一直以来都存在很多障碍，”她告诉德国之声。其中包括经济和教育方面的担忧，但可以说最大的问题是社会态度。

“在日本，生孩子意味着夫妻必须结婚，”她说。“在日本，只有2%的孩子是非婚生子女，而其他国家对家庭的概念则采取了更‘灵活’的态度。”

“日本社会所接受的是婚内生子，这就使得单身母亲抚养孩子变得困难，”她补充道，“因为她必须工作挣钱，同时又会被社会孤立。”

全球老龄化的后果 白头偕老 100年前，能够活到75岁已属罕见。那时75岁的老人可以算作老寿星。但是今天，很多这一年龄段的退休老人身体健壮，享受着幸福的晚年。在当今的德国，百岁老人是30年前的5倍还多。

全球老龄化的后果 人口老龄化加剧 全球人口日趋老龄化。2010年，65岁以上的老年人占世界人口的7.7%。据联合国的估计，到2050年，这一比例将翻番，增加到15，6%。 出生率下降和人均寿命提高是导致出现老龄化趋势的主要原因。尤其是发达国家未来老年人口将增加。

全球老龄化的后果 老年人越来越充满活力 人到晚年仍然身体健康充满活力，良好的医疗保障和生活水平日益提高是原因之一。发展中国家的情况也是如此。大多数老年人生活在发展中国家。

全球老龄化的后果 妇女少要孩子 未来几年，人口老龄化趋势将继续存在，因为年轻家庭的孩子数量越来越少。其主要原因是当今的女性越来越重视财政独立。而孩子和事业往往难以调和。

全球老龄化的后果 女孩子要上学 妇女愿意少要孩子的另一个原因是她们希望孩子能够过上更好的生活。尤其是在贫困国家，妇女们宁愿将女孩子送到学校读书，也不愿让他们在家照看幼小的弟妹。

全球老龄化的后果 糟糕的退休金体系 大多数发展中国家缺乏健全的养老和社会福利系统。而那里曾经极高的出生率将导致几年后老年人也大幅度增加。因此，必须建立起一套能够减轻退休者生活负担的体系。

全球老龄化的后果 护理不能解决一切问题 即便是在德国这样的富裕国家，仅靠良好的护理体系也不能完全解决问题。虽然德国有众多的养老院，但是价格昂贵。由于养老金不断减少，越来越多的老年人生活陷于贫困。

全球老龄化的后果 老年贫困的危险 在当今世界上的贫困地区，许多老年人，特别是妇女常常因生活所迫上街乞讨。许多人一生从事田间劳动，没有养老保险。现在，他们已经无法继续从事繁重的体力劳动。

全球老龄化的后果 老年人的抗议 如今,世界各地许多老年人举行抗议活动,要求享有合理的养老金。尼加拉瓜的老年人要求保障每月养老金至少90美金。

全球老龄化的后果 活到老干到老 联合国要求世界各国努力为老年人创造有意义的工作机会。目前的退休规定必须改变。即使在今天，许多老年人仍然经营着小企业或小生意，才能保障生活。 作者: Christian Ignatzi



依靠移民解决人口问题？

北仲千里认为，政府应当大幅提高支付给家庭的福利金，用以帮助抚养子女，同时降低高额的教育成本，特别是在高等教育阶段。

人口统计数据显示，近300万外国人在日本居住生活，较上一年增加了28.9万人，增幅超过10％。这一增长使得在日本的外国人口数达到创纪录的高位。

尽管如此，许多日本人并不愿认真考虑大规模移民作为提供稳定劳动力并解决该国人口问题的方案。

“这很困难，”北仲千里承认，“很显然，目前居住在日本的外国人更多了。但我们作为一个社会却不愿将其视作一个长期问题来进行思考。并且，许多日本人也还没有准备好接受外国人。我们需要讨论的是，未来我们希望生活在一个什么样的日本。”

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