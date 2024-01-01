日本近海发生7.6级地震 多地发布海啸预警

（德国之声中文网）据日本广播协会NHK的报道，1米高的海啸已经抵达日本西海岸部分地区，预计随后还会出现浪高更高的海啸。

石川县能登地区已发布5米高的大海啸警报。新潟县，富山县，山形县和兵库县等地区也发布了3米高海啸警报。

NHK呼吁这些地区的民众迅速前往地势高的地区避险。

日本现任内阁官房长官林芳正对媒体表示，目前没有接到日本境内任何核电站工作异常的报告。他还表示，对于居住在沿海地区的人们来说，躲避即将到来的海啸至关重要。

他说：“每一分每一秒都至关重要。请大家快点前往安全的区域。”

朝鲜和俄罗斯部分地区也发布了1米浪高的海啸警报。俄罗斯气象部门表示，萨哈林岛西海岸地区可能会受到海浪影响。

韩国气象部门则提醒东部沿海地区的居民留意海面上可能出现的变化。后续形成的海啸浪高可能会高于最初形成的海啸。

日本首相岸田文雄对媒体表示，日本政府已设立一个特别应急中心，收集有关地震和海啸的信息，并迅速转发给民众，以确保安全。

日本目前尚未报告重大人员财产损失。NHK报道称，能登地区一些电线杆在地震中倒塌，部分道路在地震中损毁。

（美联社、路透社）

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