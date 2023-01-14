 日本跟進對中「晶片禁令」？ 美官員：已有進展 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2023

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时政风云

日本跟進對中「晶片禁令」？ 美官員：已有進展

美中科技戰不停歇，華府盼日本與荷蘭兩國能加入美對中國的晶片禁令行列，但日本首相及荷蘭總理對此仍持相對謹慎的態度。

1月13日拜登和岸田文雄白宮會面

1月13日拜登和岸田文雄白宮會面

（德國之聲中文網）美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）週二（1月17日）在出席一場智庫活動時表示，美國總統拜登和日本首相岸田文雄就中國半導體出口限制已進行「很有成效」的討論。

拜登政府阻絕中半導體發展

拜登政府阻絕中半導體發展

 

拜登政府去年10月推出了一系列對中國的科技出口管制，包括限制中國取得美國的晶片製造科技，並作為對中國相關技術和軍事發展的限縮。不過，此舉還未全面獲得美國關鍵盟友的跟進支持。日本的東京威力科創和荷蘭的艾斯摩爾（ASML），也是半導體製造設備的主要生產商。

坎貝爾在出席華盛頓智庫戰略與國際研究中心活動中表示，拜登（13日）已經向岸田文雄表達在此事情上對北京的顧慮。岸田文雄則回應，已在慎重研究中，並會對此作出適當回應，美方對此感到滿意。同場活動中，日本駐美大使富田浩司也表示，鑑於此事的複雜性需要協調，日本方面正在對此事在技術和經濟層面上作謹慎進展。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte ）在週二（17日）造訪白宮和拜登會面時，也論及對中國出口晶片製造技術的限制，而荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）15日時曾表示，歐盟國家不會草率接受美國對中國晶片製造技術的出口限制，而荷蘭也正和歐亞盟友進行相關磋商。

（路透社等）

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