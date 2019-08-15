 日本超越中国 成美国国债最大海外持有国 | 经济纵横 | DW | 16.08.2019

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经济纵横

日本超越中国 成美国国债最大海外持有国

6月，日本持有美国国债升至1.122万亿美元。中国是1.112万亿美元。专家分析，日本投资者买入美国国债，是由于全球负利率、低利率环境下，与欧洲、日本债券相比，美国国债相对来说更具吸引力。

US Dollarschein (Getty Images/AFP/P. J. Richards)

（德国之声中文网）根据美国财务部周四（8月15日）公布的数据，日本持有的美国国债从5月的1.101万亿美元增加至6月的1.122万亿美元。这是日本自2016年10月以来持有的最大规模的美国国债。

中国则是6月美国国债第二大的海外持有国。5月持有1.110万亿美元，6月为1.112万亿美元。

据彭博社报道，日本上一次成为美国国债最大海外持有国，是在2017年5月。自2018年10月以来，日本以较为稳健的进度增加了超过1000亿美元的美国国债。

由于全球负利率债券的增多，美国国债变得更具吸引力。近来数月，具有标杆意义的美国10年期国债收益降至2016年最低水平，而日本政府10年期债券则是负0.23%。

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《莱茵普法尔茨报》认为，特朗普看似毫无章法地让贸易战升级，其真正目的是为了赢得总统大选。《每日镜报》则呼吁，虽然德国无力调停中美争端，但是至少应该强化自身经济来抵御贸易战的不利影响。 (09.08.2019)

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BMO资本市场（BMO Capital Markets）战略分析师杰夫瑞（Ben Jeffery）表示："我们所看到的日本投资者的购买（美国国债）实际上反映出全球低利率、负利率的环境。"

杰夫瑞表示，与欧洲、日本债券相比，美国国债相对来说更具吸引力。

由于美中之间的贸易争端，中国持有美国国债的数量受到外界关注。有猜测认为，中国或会抛售美国国债，回应美国的关税措施。

美中贸易谈判5月中断，6月，美国对2000亿美元中国产品征收从10%提高至25%的关税。6月底，特习会同意贸易停火，然而，一个月后，特朗普宣布将于9月1日对几乎所有尚未覆盖到的中国产品征收10%的关税。而本周，特朗普宣布推迟对部分产品征收关税的日期至12月15日，这包括手机和电脑，以减少对圣诞节购物的影响。本月初，美国宣布中国为汇率操控国。

苗子/洪沙（彭博社、路透社）

 

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