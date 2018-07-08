 日本豪大雨酿灾情 85人身亡 | 科技环境 | DW | 09.07.2018

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科技环境

日本豪大雨酿灾情 85人身亡

这场豪大雨的单位时间累积雨量刷新历史记录，引发土石流、河水泛滥，上万人被迫离家。

Überflutungen in Japan (picture alliance/AP Images/Y. Shimbun)

暴雨灾情扩及关东九州地区，此照片摄于长良川

(德国之声中文网) 以西日本地区为主的连日大雨造成严重泛滥，引发土石崩塌。周日，死伤人数持续攀升，以广岛县与冈山灾情最为严重。

上周，日本西南方遭到台风侵袭，其残留云系带来豪大雨。周六开始，土石流与河川泛滥，许多人被困在家中，或是自家屋顶上。

重点整理:

1. 根据周四起统计，至少85人死亡，58人失联

2. 紧急疏散超过两百万人

3. 共同通信社报道，27.6万多人无水可用

4. 部份铁路停驶、道路关闭

5. 大型工厂包括三菱、大发汽车暂停灾区工厂作业

6. 政府警告，就算雨势稍缓仍然有土石流危险

日本政府在首相办公室设置紧急应变中心，派出5.4万军警消进行救灾任务与紧急赈济。

Überflutungen in Japan (picture alliance/AP Images/Y. Shimbun)

安倍晋三去年勘察北九州泛滥灾情的资料照片

日本首相安倍晋三在与紧急应变小组会谈时，表示事态非常严重，要求行政单位倾全力救灾。「还有很多人失联，还有很多人需要帮助。我们正在与时间赛跑。」

日本气象厅宣布，高知县三个小时的累积降雨量便达到263公厘，是1976年开始记录降雨量以来最高的一次。

日本自从2014年以来就再也没有过这么严重的灾情。当时，豪雨在广岛地区引发土石流，至少74人因此死亡。

台湾总统蔡英文在推特上以日文发文，祈祷受灾地区尽快回复原状，并表示因为台湾时常受到豪雨影响，十分能够感同身受，如果日本需要，台湾准备好随时提供协助。

罗法/夏立民(路透社、德新社、法新社、美联社)

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    作者: Louise Osborne / rkr


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