日本豪大雨酿灾情 85人身亡

(德国之声中文网) 以西日本地区为主的连日大雨造成严重泛滥，引发土石崩塌。周日，死伤人数持续攀升，以广岛县与冈山灾情最为严重。
上周，日本西南方遭到台风侵袭，其残留云系带来豪大雨。周六开始，土石流与河川泛滥，许多人被困在家中，或是自家屋顶上。
重点整理:
1. 根据周四起统计，至少85人死亡，58人失联
2. 紧急疏散超过两百万人
3. 共同通信社报道，27.6万多人无水可用
4. 部份铁路停驶、道路关闭
5. 大型工厂包括三菱、大发汽车暂停灾区工厂作业
6. 政府警告，就算雨势稍缓仍然有土石流危险
日本政府在首相办公室设置紧急应变中心，派出5.4万军警消进行救灾任务与紧急赈济。
安倍晋三去年勘察北九州泛滥灾情的资料照片
日本首相安倍晋三在与紧急应变小组会谈时，表示事态非常严重，要求行政单位倾全力救灾。「还有很多人失联，还有很多人需要帮助。我们正在与时间赛跑。」
日本气象厅宣布，高知县三个小时的累积降雨量便达到263公厘，是1976年开始记录降雨量以来最高的一次。
日本自从2014年以来就再也没有过这么严重的灾情。当时，豪雨在广岛地区引发土石流，至少74人因此死亡。
台湾总统蔡英文在推特上以日文发文，祈祷受灾地区尽快回复原状，并表示因为台湾时常受到豪雨影响，十分能够感同身受，如果日本需要，台湾准备好随时提供协助。
罗法/夏立民(路透社、德新社、法新社、美联社)
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智利的复活节岛
复活节岛上的巨型石像摩艾（Moai）每年吸引6万游客前往造访。不过海岸受到侵蚀以及海平面上升已经威胁到岛上的摩艾群。
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乌干达布温迪热带雨林
全球仅存的880头山地大猩猩中，近半数栖息在乌干达的布温迪森林。但气候变迁却对其生存构成威胁：气温暖化促使越来越多人类迁移到大猩猩所生活的凉爽栖息地附近，缩减了山地大猩猩的生活空间并带来新疾病。
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马拉维湖
气温升高造成马拉维湖的湖水蒸发。雨季不断缩短，干旱的季节延长，湖水也随之越来越少。这既对生态系统造成问题，也让以捕鱼为生的渔民以及经营潜水之旅的企业深受其害。
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约旦瓦地伦山谷
峡谷、峭壁以及壮观的景色，这是世界遗产瓦地伦的几大特色。此外，山谷中拥有超过4.5万幅遗留的壁画，部分可追溯至12000年前。但由于气候变迁，当地的水源越来越稀少，威胁栖息在沙漠中的动植物生存。
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帕劳洛克群岛
古老的村庄、景色绝美的环礁湖以及珊瑚礁让拥有400多个岛屿的洛克群岛成为大平洋上的天堂，每年吸引10万游客前往。然而，海水温度上升以及海洋过渡酸化造成珊瑚礁白化，甚至伤害珊瑚骨骼。
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美国自由女神像
这座著名雕像是自由世界的象征，但即使拥有强大名气，也抵挡不了环境变迁带来的破坏。美国所遭遇的暴风逐次增强，海平面不断上升。2012年，飓风桑迪毁损了雕像所在地自由岛的基础设施。一些人认为，自由女神出现损坏只是时间上的问题。
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格林兰的伊卢利萨特冰峡湾
格林兰的冰山正在融化、破碎。当永冻土消融时，考古场址也随之消失。气候变迁对冰层造成了严重后果，但旅游业却蒸蒸日上：游客们想要在冰山消失前，亲眼目睹壮丽的景象。
作者: Louise Osborne / rkr