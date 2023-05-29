日本試行福島核廢水排放設備 中國反對

（德國之聲中文網）日本東京電力公司（簡稱東電）週一（6月12日）開始試運行福島第一核電廠的核廢水排放系統，替未來將處理、稀釋過的核廢水排入海中做準備。

據日本放送協會（NHK）報導，試行階段為期大約2週，使用淡水測試，期間將檢查水泵是否正常運作，以及如果發生重大意外，能否緊急阻斷水流排放。東電盼能於本月之內完成試行，並經過日本原子能管制委員會的檢驗。

12日，中國外交部發言人汪文斌重申反對日本排放核汙染水，批評日本汙染海洋、損害人類共同利益，「極其自私和不負責任」。上月27日，中國代表在世界衛生大會（WHA）上也批評日本的做法，稱此舉將使放射性物質透過洋流擴散至全球海域，因此要求日本在各方達成協議前不應排放核廢水。

針對東電的核廢水排放計劃，國際原子能機構（IAEA）5月底至6月初曾再度造訪福島，最快本月將發布綜合安全評估報告。

排放核廢水安全嗎？

2011年3月，一場強震伴隨海嘯，導致福島第一核電廠嚴重受損。熔毀的反應堆要持續用冷水降溫，冷卻用水經處理後已去除大部分的放射性物質，但仍含有氚（tritium）。這些廢水已累積到超過100萬噸，儲水槽難以負擔，儲存成本也越來越高。2021年4月，日本政府決定將處理過的核污染廢水排入海中。

德國漢諾威萊布尼茲大學放射學教授施泰因豪森（Georg Steinhauser）曾走訪福島採集樣本，2021年他接受DW訪問，認為由於日本地震頻繁，因此相較於儲水槽，把冷卻水排入海中是「最好而且最安全的做法」。

東電表示，預計今年夏天開始將核廢水排入大海，前提是在稀釋後，把氚的含量降到世界衛生組織規定之飲用水標準的七分之一。雖然日本政府稱，水中含有微量的氚不會對人體健康構成威脅，但此計劃仍引起當地環保人士、漁民，以及韓國、中國、太平洋島國的批評。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



據《日本時報》報導，日本經濟產業大臣西村康稔上週六（6月10日）再度與地方的漁業代表溝通，強調政府將強化對水產品消費的支持，並避免因廢水排放而進一步損害日本海鮮產品的形象。

韓國的漁民也擔憂生計受到影響，12日聚集在首爾的國會議事堂抗議，反對福島核廢水排入海中；隔日，濟州島也有大型抗議行動。對此，韓國海洋水產部將舉行說明會，消除民眾對水產品的疑慮。

據韓聯社報導，韓國政府5月下旬首度派遣獨立的專家小組赴福島核電廠考察，確認排放設備狀況。此前，韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄曾在廣島舉行峰會，當時尹錫悅向岸田強調，福島核廢水必須以「透明、客觀、符合國際標準」的方式處置。

台灣行政院原子能委員會也宣布，12日至17日再度前往福島，實際觀察核廢水排放設備狀況，並了解相關的分析、檢測技術。據台灣中央社4日報導，該委員會分析指，依照環太平洋的洋流路徑，核廢水約會在排放4年後流至台灣海域，此時氚濃度均小於最小可測量值，即「低於儀器偵測極限」。

中國駐日本使館7日再度批評，稱日本沒有提供足夠的科學證據回應國際社會疑慮，包含排放計劃是否正當、核廢水數據和淨水裝置是否可靠，以及環境不確定性等問題。該使館發言人稱，日本並未認真考慮其他的處置方案，例如地層注入、蒸氣排放等做法，「出於成本考慮決定向海洋一排了之是不負責任的行為」。

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