日本試行福島核廢水排放設備 中國反對

福島核災12年後，日本政府即將在今年夏天將處理過的核廢水排放到大海。中國批評日本「極其自私和不負責任」，韓國則有漁民發起抗議行動。
（德國之聲中文網）日本東京電力公司（簡稱東電）週一（6月12日）開始試運行福島第一核電廠的核廢水排放系統，替未來將處理、稀釋過的核廢水排入海中做準備。
據日本放送協會（NHK）報導，試行階段為期大約2週，使用淡水測試，期間將檢查水泵是否正常運作，以及如果發生重大意外，能否緊急阻斷水流排放。東電盼能於本月之內完成試行，並經過日本原子能管制委員會的檢驗。
12日，中國外交部發言人汪文斌重申反對日本排放核汙染水，批評日本汙染海洋、損害人類共同利益，「極其自私和不負責任」。上月27日，中國代表在世界衛生大會（WHA）上也批評日本的做法，稱此舉將使放射性物質透過洋流擴散至全球海域，因此要求日本在各方達成協議前不應排放核廢水。
針對東電的核廢水排放計劃，國際原子能機構（IAEA）5月底至6月初曾再度造訪福島，最快本月將發布綜合安全評估報告。
2011年3月，一場強震伴隨海嘯，導致福島第一核電廠嚴重受損。熔毀的反應堆要持續用冷水降溫，冷卻用水經處理後已去除大部分的放射性物質，但仍含有氚（tritium）。這些廢水已累積到超過100萬噸，儲水槽難以負擔，儲存成本也越來越高。2021年4月，日本政府決定將處理過的核污染廢水排入海中。
德國漢諾威萊布尼茲大學放射學教授施泰因豪森（Georg Steinhauser）曾走訪福島採集樣本，2021年他接受DW訪問，認為由於日本地震頻繁，因此相較於儲水槽，把冷卻水排入海中是「最好而且最安全的做法」。
東電表示，預計今年夏天開始將核廢水排入大海，前提是在稀釋後，把氚的含量降到世界衛生組織規定之飲用水標準的七分之一。雖然日本政府稱，水中含有微量的氚不會對人體健康構成威脅，但此計劃仍引起當地環保人士、漁民，以及韓國、中國、太平洋島國的批評。
據《日本時報》報導，日本經濟產業大臣西村康稔上週六（6月10日）再度與地方的漁業代表溝通，強調政府將強化對水產品消費的支持，並避免因廢水排放而進一步損害日本海鮮產品的形象。
韓國的漁民也擔憂生計受到影響，12日聚集在首爾的國會議事堂抗議，反對福島核廢水排入海中；隔日，濟州島也有大型抗議行動。對此，韓國海洋水產部將舉行說明會，消除民眾對水產品的疑慮。
據韓聯社報導，韓國政府5月下旬首度派遣獨立的專家小組赴福島核電廠考察，確認排放設備狀況。此前，韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄曾在廣島舉行峰會，當時尹錫悅向岸田強調，福島核廢水必須以「透明、客觀、符合國際標準」的方式處置。
台灣行政院原子能委員會也宣布，12日至17日再度前往福島，實際觀察核廢水排放設備狀況，並了解相關的分析、檢測技術。據台灣中央社4日報導，該委員會分析指，依照環太平洋的洋流路徑，核廢水約會在排放4年後流至台灣海域，此時氚濃度均小於最小可測量值，即「低於儀器偵測極限」。
中國駐日本使館7日再度批評，稱日本沒有提供足夠的科學證據回應國際社會疑慮，包含排放計劃是否正當、核廢水數據和淨水裝置是否可靠，以及環境不確定性等問題。該使館發言人稱，日本並未認真考慮其他的處置方案，例如地層注入、蒸氣排放等做法，「出於成本考慮決定向海洋一排了之是不負責任的行為」。
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