 ​​日本藥廠員工遭中國拘留 北京未解釋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2023

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时政风云

​​日本藥廠員工遭中國拘留 北京未解釋

又傳出有外籍員工在北京遭到中國政府拘留，但中國官方並未說明具體原因，外界目前只知道，這是一位日本藥廠在中國的員工。

日本一位藥廠員工在北京遭到中國政府拘留，目前原因不明，圖為日中兩國國旗示意圖

日本一位藥廠員工在北京遭到中國政府拘留，目前原因不明，圖為日中兩國國旗示意圖

（德國之聲中文網）一位在日本藥廠安斯泰來製藥（Astellas Pharma）工作的50多歲日籍男子，週六（3月25日）因涉嫌違反中國法律，在北京遭到中國政府拘留。中方雖未解釋具體遭拘留的原因，但外界猜測可能與涉入間諜案有關。

安斯泰來製藥公司發言人26日向路透社證實了這項消息，但沒有透露這名員工在公司內的身份，公司發言人亦表示不清楚他被拘留的原因。不過也有媒體報導，這位員工是該公司的高層主管。

發言人說，這家日本製藥公司正在通過日本外務省尋求相關信息。

日本政府已要求中國當局釋放該男子。消息人士稱，日本政府一直在尋求他能早日獲釋，並試圖透過日本駐北京大使館向他提供領事支持。

另一消息人士稱，對於導致這名日本公司官員被拘留的原因，中方並未提供充分的解釋。

中國近年不斷加強各類反間諜措施，圖為北京天安門廣場的監視器（資料照）

中國近年不斷加強各類反間諜措施，圖為北京天安門廣場的監視器（資料照）

中國一直以保護國家安全的名義，加強對外國組織和個人的審查。而在2014年《反間諜法》和2015年《國家安全法》出台後，就出現一些外國人被拘留的案件。

台灣中央社去年7月曾報導，一名50多歲的日本男性2021年12月在上海遭中國政府拘留。日本內閣官房長官松野博一當時表示，已透過各種管道向中方強烈要求早日釋放這名男子，會持續敦促中方放人。

路透社引述日本共同社，稱自2015年以來，不計入此次案件，至少有16名日本公民因涉嫌參與間諜活動，而被中國政府拘留

24日，有一間美國企業的員工亦遭中國逮捕。美國經濟審核公司Mintz集團向法新社證實，中國逮捕了該公司北京辦事處的五名中國籍員工，並停止北京辦事處的運作。

（路透社、日本共同社、《日本時報》、台灣《中央社》、法新社）

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