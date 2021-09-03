日本：菅义伟之后谁主政？ 

随着菅义伟首相宣布无意竞选连任，长期执政的自民党正设法找到一位深孚众望的新主席，在即将举行的大选中明显获胜。
（德国之声中文网）日本政治世界迷信色彩浓重。例如，“奥运诅咒”：1964年东京奥运会、1972年札幌奥运会和1998年长野奥运会期间的每一位在任首相无一不在当年下野；或者，“民意调查诅咒”：支持率持续低于 30% 的政府首脑在位时间不会久长。眼下，这两个诅咒双双罩上菅义伟，——奥运会刚结束，他的民意支持率就落至30%以下。上周五（9月3日），72岁的菅义伟决定不再申请连任执政党自民党总裁。这意味着他也将在 9 月底失去总理职位，因为，这两个职位传统上捆绑一起。
至晚从自民党在 8 月份的横滨市长选举中出人意料失败以来，菅义伟继续担任党首并续任总理的机会充其量只有百分之五十。他不受欢迎的原因是，除了接种率较高外，他对迄今最严重的冠状病毒大流行瘟疫遏制措施不力。然而，菅义伟不再竞选总裁一职仍让自民党陷入乱局。正因此，迄今仍看不到谁会成为热门继任者人选。
日本有可能沦回到 2006 年之后的不稳定时期：６年内６位首相。在这里，亦有一政治迷信：在像中曾根康弘和小泉纯一郎那样的长年强势在位者之后，动荡时期接踵而至，首相频繁更迭、政界无大作为。而随着从 2013 年到 2020 年执政的安倍晋三退下后，历史好像正在重演。仅过了一年，安倍继任者菅义伟便认栽，似乎是要证实这一政治迷信。然而，他的突然后撤改变了自民党内部的权力布局。依据选举法，本年度国会大选须在 11 月底前举行，从而对该党形成立即行动的额外压力。
自1955年以来，自民党几乎连续执政，前后推出23位首相。根据惯例，获党内多数派系（现为７个）通融认可者便被选为党首。各派系常作为一个集团投票，从而赋予通常是资深的党团领袖很大权力。一年前，正是前首相安倍 (66岁)、财务大臣麻生太郎 (80岁)、税务委员会主席甘利明 (72岁) 和自民党总干事二阶俊博 (82岁) 私下合议洗牌，让菅义伟成为总裁和政府首相。安倍、麻生和甘利明小集团在党内有“3 As”之称。可是，菅义伟上周试图重组党内领导层和内阁以自救时，两个最大派系背后的牵线人安倍和麻生却未伸出援手。德国杜伊斯堡大学政治学家克莱恩（ Axel Klein ）就此表示：“这似乎不是自民党内元老第一次拔掉首相的电插头。”
不过，这些牵线人的影响力逐渐式微。拜 2012 年底以来连续连续高票胜选之赐，年轻一代自民党政治家已进入国会。本届国会该党议员中几乎一半人的年龄不到 60。这一代议员更青睐有“新鲜面孔”且受选民欢迎的候选人。他们认为，若不然，自民党有可能在即将到来的议会选举中失去大量选票，会尤其使年轻议员们失去议席。眼下，改革担当相河野太郎（Taro Kono）最受推崇，原因是，他在民调中口碑最佳。现年 58 岁的他有粉丝230 万。他常亲自在推特上回应粉丝。杜伊斯堡政治学教授、日本政党问题专家克莱因表示， “如果安倍集团的主导地位被打破，则有可能启动自民党和政府领导人的年轻化。”
自民党老一代人更看中前外相岸田文雄（Fumio Kishida），他是以派系领袖身份正式竞选党总裁的第一人。现有党内精英则拒绝挑战者河野成为党首。河野虽属麻生派，但麻生认为，河野缺乏担任党和政府要职的理性。例如，作为防卫大臣，河野在未事先通知时任首相安倍的情况下，宣布放弃陆基导弹防御系统。
然而，河野挑战岸田的机会眼见有所增加。据日媒报道，若不能就对某候选人的支持达成一致，则７派系中至多有５个可允许其成员按自己的喜好投票。此外，安倍的老对手石场茂（Shigeru Ishiba）那样竞选党总裁，而是支持河野。与此同时，安倍出人意料背离岸田，转而支持极端保守的前总务大臣高市早苗（Sanae Takaichi）。不过，政治学家克莱因认为，高市早苗对自民党内多数人无甚吸引力。
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日本共同社报道称，今天日本自民党在总裁选举管理委员会会议上敲定下一届党魁选举投票时间为9月29日。路透社指出，当前日本正面临着最严重的一波疫情感染，首相菅义伟的支持率已降至30%以下。自民党政务调查委员会前会长岸田文雄宣布参选自民党总裁，与菅义伟再次对决。
菅义伟3日表态无意参选9月底的自民党党魁选举，且在党魁任期9月底届满後，也会辞去首相一职，代表上台约1年後就离任。此消息震撼日本政坛，也牵动未来日本政治情势发展。