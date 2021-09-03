日本：菅义伟之后谁主政？ 

（德国之声中文网）日本政治世界迷信色彩浓重。例如，“奥运诅咒”：1964年东京奥运会、1972年札幌奥运会和1998年长野奥运会期间的每一位在任首相无一不在当年下野；或者，“民意调查诅咒”：支持率持续低于 30% 的政府首脑在位时间不会久长。眼下，这两个诅咒双双罩上菅义伟，——奥运会刚结束，他的民意支持率就落至30%以下。上周五（9月3日），72岁的菅义伟决定不再申请连任执政党自民党总裁。这意味着他也将在 9 月底失去总理职位，因为，这两个职位传统上捆绑一起。

至晚从自民党在 8 月份的横滨市长选举中出人意料失败以来，菅义伟继续担任党首并续任总理的机会充其量只有百分之五十。他不受欢迎的原因是，除了接种率较高外，他对迄今最严重的冠状病毒大流行瘟疫遏制措施不力。然而，菅义伟不再竞选总裁一职仍让自民党陷入乱局。正因此，迄今仍看不到谁会成为热门继任者人选。

极可能出现又一动荡期

日本有可能沦回到 2006 年之后的不稳定时期：６年内６位首相。在这里，亦有一政治迷信：在像中曾根康弘和小泉纯一郎那样的长年强势在位者之后，动荡时期接踵而至，首相频繁更迭、政界无大作为。而随着从 2013 年到 2020 年执政的安倍晋三退下后，历史好像正在重演。仅过了一年，安倍继任者菅义伟便认栽，似乎是要证实这一政治迷信。然而，他的突然后撤改变了自民党内部的权力布局。依据选举法，本年度国会大选须在 11 月底前举行，从而对该党形成立即行动的额外压力。

日本今秋将选举新议会

自1955年以来，自民党几乎连续执政，前后推出23位首相。根据惯例，获党内多数派系（现为７个）通融认可者便被选为党首。各派系常作为一个集团投票，从而赋予通常是资深的党团领袖很大权力。一年前，正是前首相安倍 (66岁)、财务大臣麻生太郎 (80岁)、税务委员会主席甘利明 (72岁) 和自民党总干事二阶俊博 (82岁) 私下合议洗牌，让菅义伟成为总裁和政府首相。安倍、麻生和甘利明小集团在党内有“3 As”之称。可是，菅义伟上周试图重组党内领导层和内阁以自救时，两个最大派系背后的牵线人安倍和麻生却未伸出援手。德国杜伊斯堡大学政治学家克莱恩（ Axel Klein ）就此表示：“这似乎不是自民党内元老第一次拔掉首相的电插头。”

跨代权争

不过，这些牵线人的影响力逐渐式微。拜 2012 年底以来连续连续高票胜选之赐，年轻一代自民党政治家已进入国会。本届国会该党议员中几乎一半人的年龄不到 60。这一代议员更青睐有“新鲜面孔”且受选民欢迎的候选人。他们认为，若不然，自民党有可能在即将到来的议会选举中失去大量选票，会尤其使年轻议员们失去议席。眼下，改革担当相河野太郎（Taro Kono）最受推崇，原因是，他在民调中口碑最佳。现年 58 岁的他有粉丝230 万。他常亲自在推特上回应粉丝。杜伊斯堡政治学教授、日本政党问题专家克莱因表示， “如果安倍集团的主导地位被打破，则有可能启动自民党和政府领导人的年轻化。”

自民党老一代人更看中前外相岸田文雄（Fumio Kishida），他是以派系领袖身份正式竞选党总裁的第一人。现有党内精英则拒绝挑战者河野成为党首。河野虽属麻生派，但麻生认为，河野缺乏担任党和政府要职的理性。例如，作为防卫大臣，河野在未事先通知时任首相安倍的情况下，宣布放弃陆基导弹防御系统。

然而，河野挑战岸田的机会眼见有所增加。据日媒报道，若不能就对某候选人的支持达成一致，则７派系中至多有５个可允许其成员按自己的喜好投票。此外，安倍的老对手石场茂（Shigeru Ishiba）那样竞选党总裁，而是支持河野。与此同时，安倍出人意料背离岸田，转而支持极端保守的前总务大臣高市早苗（Sanae Takaichi）。不过，政治学家克莱因认为，高市早苗对自民党内多数人无甚吸引力。

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