日本芯片禁令生效 北京不滿、東京不安

（德國之聲中文網）為了配合美國對於中國半導體製造業的限制，日本自本週起對23種與半導體芯片有關的製造設備實施出口管制，這令東京的一些官員感到擔憂，他們認為美國的做法可能會阻礙中日關係，並不必要地激怒北京。與此同時，中方也表示了遺憾與不滿。

路透社報導，這23種設備包含了矽晶圓上沉積薄膜的機器，以及可能用於軍事用途的芯片微觀電路的蝕刻設備。不過，相較美國的高科技產業限制，日本選擇了廣泛的設備管制，而不是專門針對中國。

日本經濟產業大臣西村康稔在今年3月宣布出口限制時對媒體表示，中國只是受到管制的160個國家和地區之一，日本無意效仿美國，也就是不單獨針對中國。

即便如此，中國還是警告日本應該作出讓步，中國外交部發言人毛寧週一（24日）在例行記者會上表示，日方不顧中方嚴重關切，執意推出和實施對華指向性明顯的出口管制措施，中方深感不滿和遺憾，已在不同層級向日方提出嚴正交涉。

毛寧表示，中方敦促日方從中日經貿合作全局和自身長遠利益出發，恪守國際經貿規則，不得濫用出口管制措施，避免有關舉措干擾兩國正常半導體產業合作。

「我們將密切關注管制政策的影響，堅決維護自身利益」，毛寧說。

日荷美三國仍須協調

美聯社報導，日本23日生效的出口管制措施，將限制中國獲得在智能手機、人工智能（AI）和其他應用的先進芯片上蝕刻微觀電路的工具。荷蘭還與美國一起，限制中國採購芯片製造工具，華盛頓稱這些工具可用於開發武器。

中國已投資數十億美元建設中國芯片代工廠，但需要西方和日本的技術來生產最先進的芯片。因此這些限制政策，可能會推遲北京發展科技產業的努力。

2019年在美國前總統特朗普（Donald Trump）的領導下，美國對中國獲取芯片和芯片製造技術首次實施了限制。拜登政府擴大了這些控制範圍，以阻止中國獲取芯片設計和製造工具。

路透社報導認為，日本的禁令若將確實生效，仍需要美國、日本和荷蘭進行進一步的協調。與此同時，美國拜登政府預計將在10月份更新限制規則，部分原因是為了與日本的清單保持一致。

美聯社報導指出，中國政府應對半導體禁令的反應遲緩，可能是為了避免擾亂其剛剛起步的科技產業。上個月，北京宣布了出口審查程序，並可能對用於製造半導體的兩種金屬鎵和鍺進行限制，這令日本和韓國芯片製造商感到不安。

日本擔憂受到中國報復

路透社報導，日本和美國都對中國推動先進技術感到擔憂，並於5月與其他七國集團（G7）的成員，就降低中國潛在經濟脅迫的風險達成共識。不過，一位日本政府官員表示，日本並未採用美國的拒絕推定標準，並將盡可能的允許產品出口。

對此，路透社聯繫了日本6家芯片工具製造商。其中2家公司——沉積機械製造商國際電器公司（Kokusai Electric）以及芯片工具製造商東京電子表示，日本政府的管制措施對其業務影響有國限。

芯片測試公司愛德萬測試（Advantest Corp）也表示，其產品均未受到影響。而半導體光刻機製造商尼康公司和佳能公司，以及晶圓清潔器製造商Screen Holdings則沒有做出回應。

另一位日本官員則表示，東京方面擔心，若只針對中國會引發破壞性的報復，例如對日本電動汽車的禁令。

「讓別人丟臉有什麼好處，除非那是你的目的」，這位官員說。

（路透社、美聯社、中國外交部官網）

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