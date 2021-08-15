日本自民党9月底选举新一届党魁

（德国之声中文网）据日本共同社报道，日本自民党在26日举行的总裁选举管理委员会会议上确定了下一届党魁选举的日期为9月29日。9月30日，菅义伟党总裁任期届满。

这次会议还确认，“不同于去年9月总裁选举由国会议员和都道府县支部联合会投票的简略方式，此次将实施党员和党友投票”。候选人将争夺国会议员以及党员党友各383张选票，即总计766票，获得半数以上即当选。

此前曾有日本媒体报道称，菅义伟曾计划在自民党总裁换届选举前解散众议院，因为如果在众议院选举中自民党没有丧失过多议席数，保住执政党地位，菅义伟则有希望通过无投票选举的形式连任自民党总裁，从而再次出任日本首相。

不过，当前日本正面临着最严重的一波疫情感染，菅义伟的支持率已降至30%以下。路透社报道指出，自民党党内一些人希望在众议院选举之前将菅义伟替换掉。

共同社也指出，自民党内开始浮现“倒菅”暗影。共同社引述一位前阁僚的话说，因疫情应对引发国民不信任的菅义伟若连任总裁，“我不认为会带来好处。这是要保自民党还是要保内阁的问题”。

自民党干事长二阶俊博表示二阶派均支持菅义伟连任。前首相安倍晋三、国会对策委员长森山裕等党内大佬也宣布支持菅义伟。

岸田文雄宣布参加自民党总裁选举

今天，自民党前政务调查会长岸田文雄召开记者会，正式宣布自己将参选自民党总裁。

岸田就竞选总裁的理由说明称：“我将站在国家的重要岔路口，倾听国民呼声，赌上政治生命，展示新的选项。希望包括首相在内实施总裁选举，重新获得国民的信赖，守护我国的民主。”对于政治和金钱问题，他表示“将认真向国民说明，提高透明度”。

岸田文雄曾在去年9月首次参选自民党总裁，但在获得票数上败给了菅义伟，得票位列第二名。

（共同社、路透社）

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