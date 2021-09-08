日本自民党总裁候选人岸田: 外交安全政策重点是“抗中”

（德国之声中文网）今年9月29日，日本自民党将选举新一届党魁。路透社报道指出，虽然自民党总裁选举由隶属于自民党的国会议员和党员、党友投票决定，但是候选人在公众中受欢迎的程度很重要，因为新一任党魁将带领自民党参加今年即将举行的国会大选。

自民党总裁候选人、前外务大臣岸田文雄9月13日召开新闻发布会。他在记者会上表示：“日本周遭的安全环境变得越来越严峻 。”

他说：“我们需通过加强海岸警卫队的能力并让他们与自卫队合作等措施，来努力确保海事安全。”

今年1月，中国全国人大常委会通过《海警法》草案。2月1日，该法案正式实施。中国《海警法》首次明确指出，外国舰船若拒绝服从命令，中国海警船将获得动武授权，也就是授予中国海警船在必要的情况下“开火”的权利。

今天岸田文雄在记者会上表示，获得打击敌方目标的能力是一种选项。他表示，为了保护国民所需，他不会盲目坚持让国防开支控制在日本国内生产总值(GDP)的1%以下。

岸田还强调保护人权、民主和自由的重要性。他提出将新设负责人权问题的首相助理，应对中国人权问题等。

他在记者会上说：“通过与日本拥有同样普世价值观的国家合作，我将高举自由和民主的火炬。”

在被问到，如果美国或者其它国家要求日本抵制明年即将举行的北京冬奥会，他将如何应对？岸田回答说，会在衡量双边关系和政治考量之后，日本做出自己的决定。

他说：“我相信，日本和中国的关系具有独特的重要性。”

岸田还表示，如果他担任首相，不会排除与朝鲜最高领导人金正恩举行峰会的可能性。

朝中社报导称，朝鲜已在上周末成功测试一枚新型“远程巡航导弹”，并表示试射成功。

9月3日，岸田文雄在接受媒体访问时曾表示，台湾是中美对峙的前线。他说：“我有强烈的预感，台湾海峡将是接下来的大问题。”

日经新闻和东京电视台于9月9日至11日进行的紧急舆论调查显示，在被问到谁适合担任下任自民党总裁的问题时，防卫大臣河野太郎以27％的支持率排在首位。第2位是前防卫大臣 石破茂（17％），第3位是岸田文雄（14％），高市早苗以7％的支持率排在第5位。

朝日新闻上周末所做的民调显示，33%的受访者表示支持河野太郎，前防卫大臣石破茂的支持率为16%，岸田文雄为14%。

调查还显示，58%的受访者认为下一任自民党领导人不应将菅义伟及前任首相安倍晋三的政策照单全收。

到目前为止，石破茂尚未宣布他是否参选。

去年夏天，时任防卫大臣的河野太郎在接受《日本经济新闻》采访时表示，日本很愿意扩大与“五眼联盟”的情报共享合作。他说：“很多国家认为中国正在单方面改变现状，有武力威胁作为背景，其中包括东海和南海，以及中印边界和香港。”他还说，国际社会的共识是，中国应该为这些行为“付出高昂的代价”。在此之前他曾明确表示过，希望日本能够加入“五眼联盟”。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。