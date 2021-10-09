日本自民党寻求提高国防开支 回应中国的军事行动

（德国之声中文网）路透社报道称，根据民调显示，自民党新总裁、日本首相岸田文雄在上任一周后的公众支持度不错，这预示着自民党及执政联盟公明党保持众议院多数席位的目标可望会实现。

自民党政调会长高市早苗在新闻发布会上说："我们希望展现出切实的措施，并呼吁人民，首先是如何应对新冠病毒……并为人民带来心灵的安宁和希望。"

选民们希望看到一个有计划的政府并能够采取果断行动，终结疫情并重建疲软的经济。《产经新闻》近期做出的一项民意调查显示，约48%的日本人表示他们最希望岸田政府致力于解决新冠疫情，其次是经济复苏和就业问题。

自民党的竞选宣言中强调了防疫措施，包括今年提供口服抗病毒药物。另外还包括岸田文雄提出的有关实现 "新资本主义"的愿景，侧重于经济增长和财富再分配。

虽然日本疫情已经大有改善，每日新增病例数已经大幅减少，但是岸田表示，政府仍将通过保障更多的卫生资源并且计划在12月开始加强疫苗施打来应对可能出现的最坏情况。

在众院全体会议的代表质询中，岸田还被问到政府将如何应对日元严重贬值的问题。岸田回应说，他将密切关注日元走势。他承认，日元疲软会推高进口价格，进而增加企业的成本负担。

加强安全议题

在安全议题方面，自民党表示将"重新考虑"回应有关中国在台湾海峡附近、以及西太平洋中日争议岛屿扩大军事活动一事。

自民党表示，政府将致力于提高国防预算，"以期能达到甚至超过GDP的2%额度"。过去几十年间，日本国防开支一直保持在GDP的1%左右的水平。这一比例将使日本与北约组织的成员国防开支的水平持平。

自民党政调会长高市早苗在新闻发布会上说："我们正在表明我们捍卫日本人民的生命、财产、领土、领海、领空、主权和国家荣誉的决心。"

作为一个坚定的民族主义者，高市补充说："我们将拿出实现坚定的外交和更强大的防御能力的政策。"

自民党还表示，会继续迫使平壤放弃核武器，而且"从长远来看，日本应加强包括让敌对国家的导弹失效能力在内的威慑力"。

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（路透社、法新社）

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