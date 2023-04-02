日本能否在华盛顿与北京间找到平衡路线？

（德国之声中文网）上周日，日本外相林芳正在北京同中国总理李强和中国外交部长秦刚等一众中国高层官员举行了会谈，目的是在地区局势日趋紧张的大背景下，为日中关系奠定一个稳定的共同基础。这是三年来，首次有日本外相到访北京，而就在数天前，刚刚有一位在药企供职的日本公民因涉嫌间谍活动，遭中国当局逮捕。

来自日本外务省的消息称，从2014年至今，至少已有17名日本公民因被控间谍罪名而遭逮捕。目前，五名日本人正在中国服刑，另有两人已被法庭判定有罪，目前仍在接受审理。

林芳正敦促中国方面保障司法程序的透明，而中国外长秦刚则以“依法审理”作为回应。除了敦促中国方面立即释放被捕的日本公民之外，林芳正和秦刚还谈及了日中关系中的其他一些重要议题，如岛屿主权争议、日方的芯片出口限制、中国在台湾海域的强势军事立场以及日本福岛核电站废水排放等一系列问题。

中俄关系的发展令东京忧心忡忡

新潟县立大学教授畠山京子表示，日中外长会晤的目的是，在双方不信任感日趋严重之际，尽量稳定双边关系。她表示：“日本希望，尤其在北京明显加强对俄关系之际，日本应努力保持同中国的良好关系。东京期望，强化对华关系也可以激励北京做一个负责任的大国。”

对于仍在进行中的俄乌战争，林芳正呼吁中国在捍卫全球和平稳定中扮演起负责任的角色。

上个月，中国党和国家领导人习近平访问莫斯科期间，称呼俄罗斯总统普京为“亲爱的朋友”，并重申了中俄之间“上无止境的伙伴关系”。

领土之争与芯片限制

对于中俄两国间日益紧密的军事合作以及中国海警船只频繁进入尖阁群岛（中方称为钓鱼岛）海域，日本也深表忧虑。目前这一无人居住的岛屿虽在日本管辖之下，但中方一直声称对该岛拥有主权。

与此同时，由于日方大规模提升军费，并加强同盟友美国的合作，也令北京方面对日方的意图越来越疑虑重重。

上周五，日本宣布对芯片制造设备的出口进行限制。中国外长秦刚呼吁东京不要参与美国遏制中国崛起的企图。秦刚对林芳正表示：“美曾用霸凌手段残酷打压日本半导体产业，如今对华故伎重施。”秦刚还警告日本不要充当美国的“走卒”。

林芳正则强调，出口限制完全符合国际规则，“也并非针对某个特定国家”。相关的出口限制同美国和荷兰采取的措施相类似，目的是限制中国生产高端芯片的能力。



在中美之间寻求平衡

由于同北京的地缘政治关系日趋紧张化，东京不得不在安全政策领域深化同美国及其他盟友的合作，但与此同时，日本同中国的经济关系仍相对稳定：2021年，中日之间的贸易总额达到3700亿美元。

新泻县立大学教授畠山京子对德国之声表示，在对华经贸合作与对美安全合作之间，日本应如何选择，对于东京来说，是一个棘手的问题。“虽然日本并不会全面靠拢美国，但我认为，在经济利益和国家安全之间，日本只能选择后者。”

日本国际基督教大学政治学者纳吉（Stephen Nagy）表示，日本会本着“参与、抵御和威慑”的原则，尝试同中国保持有意义的交流，这包括发展经济伙伴关系，并在环保等领域开展合作，与此同时，日本将会启动供应链多元化，逐步摆脱对中国市场的依赖。”

台海局势与中日关系

台湾问题也是导致日中关系紧张的原因之一。北京一再重申拥有对台湾的主权，并强调必要情况下，不惜动用武力促成统一。

林芳正周日表示，他同秦刚外长就“保障台湾海峡和平稳定的重要性”交换了意见。按照北京的说法，秦刚警告日本，不要插手台湾事务或以任何形式干预中国的主权完整。并强调台湾问题是中国的核心利益。

日本国际教养大学中国问题专家陈宥桦表示，中国不会减少对台湾的军事及外交打压，围绕台湾的军事动作数量也不会减少。他说：“今后几年内，中国会加大对台湾施压力度，而日本想必也会为台湾提供更多支持。”

纳吉指出，为了防止中国对台湾或者钓鱼岛发动武装进攻，日本已经加强了其他盟友国家的伙伴关系。“他们借助以美国为首的四方安全对话等形式，来确保中国无法根本性地改变该地区的安全架构。”

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