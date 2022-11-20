 日本私企登月舱发射升空 预计明年四月登陆月表 | 科技环境 | DW | 11.12.2022

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科技环境

日本私企登月舱发射升空 预计明年四月登陆月表

围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。

猎鹰九号发射升空时的场面。

猎鹰九号发射升空时的场面。

（德国之声中文网）马斯克旗下的 SpaceX航天公司为这次登月计划提供了猎鹰九号火箭。而登月舱HAKUTO-R 则由日本新创公司ispace独立研发完成，这个登月舱此前曾在德国奥托布伦（ Ottobrunn）进行过全方位的测试。登月舱中载有一台由阿联酋提供的小型登月车 Rashid以及一台由日本国有航天公司 Jaxa提供的两轮机器人。

发射计划被多次因故推延后，12月11日终于在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角宇航中心顺利发射升空。预计，航天器需要四个月时间方可进入月球轨道，然而HAKUTO-R登月舱将围绕月球轨道飞行两个星期，并逐步靠近月球表面。如果一切进展顺利，登月舱将于明年四月登陆月球表面。此次登月过程之所以要耗费如此长的时间，是因为登月舱在与猎鹰9号火箭分离后，将刻意绕道飞向距离地球150万公里处，随后才进入绕月轨道。这样一来，登月舱就可利用地球及太阳的重力作为动力，进而节约燃料。

重达一吨的“小白兔”

HAKUTO是日语“白色兔子”的意思，因为日本神话中有月球上生活着一只小白兔的说法。R则是英文Reboot重启的意思。这台高达2.3米、登陆臂展开后宽达2.6米的登月舱发射时重达1吨，不过，其中大部分是为登月之旅准备的燃料，因此登月时，登月舱的重量将只剩大约340公斤。此外，登月舱还可以运载30公斤的物资。

Hakuto-R登月舱及Rashid登月车模型。

Hakuto-R登月舱及Rashid登月车模型。


如果此次被命名为M1的使命取得成功，将意味着日本ispace成为首家完成登月使命的私营企业。不过，ispace的登月之旅也面临着激烈的竞争，美国公司 Astrobotic和 Intuitive Machines也都在快马加鞭，推动各自的登月计划，而且由于上述两家公司不会采取ispace的节能型迂回飞行轨迹，因此不能排除他们赶在“白兔”之前登陆月球的可能性。不过，ispace总裁袴田武史对此显得非常淡定，他对《新科学家》杂志表示：“我们并不看重谁能最先登陆月球，我们的目的是建立一个有经济效益的月球生态系统。”

日本ispace公司计划在2024年发射一部携带自创登月车的登月舱，2025年还将发射一部大型登月舱。这家总部位于东京的日本初创公司计划发展借助登月舱开辟向月球运送物资的业务。

除此之外，ispace总裁袴田武史还有一个愿景：他希望在2040年时完成月球小城“月亮谷”的建设，这是一个拥有完备基础设施和工业设施、可供一千人生活起居的月球基地。他希望，届时“月亮谷”可以每年吸引大约一万人参加登月之旅。

（法新社，路透社，法新社）

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