 日本福岛附近7.3级地震 核电设施未受损 | 科技环境 | DW | 14.02.2021

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科技环境

日本福岛附近7.3级地震 核电设施未受损

日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。

Erdbeben Japan Präfektur Fukushima | Kunimi

（德国之声中文网）据NHK等日本媒体周日报道，有超过120人在地震中受伤。电视新闻播放的在福岛县拍摄的画面显示，建筑物外墙出现裂缝，玻璃破碎，室内物品倾倒，自来水管道断裂。福岛县的一处高速公路，因山体滑坡被完全阻断。

Erdbeben Japan Präfektur Fukushima | Erdrutsch in Nihonmatsu

此次地震发生于周六当地时间晚23点，震中位于距福岛不远的东部海域，强度为7.3级。在距离震中数百公里的地方仍有明显震感。东京的很多高层建筑晃动长达数分钟。在地震波及地区，新干线高铁将停运至下周二。

日本气象厅未就此次地震发布海啸警报。地震监测部门称，接下来数天还有可能发生余震。

Erdbeben Japan Präfektur Fukushima | Stadtbibliothek in Iwaki

据东京电力公司通报，地震造成数十万户居民停电，至周日下午，大部分地区的供电已恢复。目前尚没有消息显示，该地区的核电设施受到损坏或出现明显异常。据NHK报道，仅有160毫升水从一处核电站的燃料池中泄露。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9.0级地震并引发特大海啸，造成重大人员伤亡。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站大量放射性物质泄漏，导致发生自苏联切尔诺贝利核事故之后最严重的核事故。

  • Japan Das Atomkraftwerk in Fukushima explodiert (picture alliance/dpa/Abc Tv)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    广岛原子弹的500多倍

    6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

  • Japan Kinder in Fukushima (Greenpeace/Jeremy Sutton-Hibbert)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    慢性死亡

    灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

  • Japan Erdbeben (Reuters/T. Hanai)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    默哀一分钟

    本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

  • Japan Radioaktivies Wasser (dapd)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    沉重回家

    福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

  • Japan Nachwirkungen nach Tsunami von 2011 (Getty Images/P. Bronstein)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    无法估算的损失

    灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

  • World Risk Report 2016 UN-University Japan Fukushima (UN Photo/IAEA/Greg Webb)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    两大核难

    人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

  • Japan Sechs jahre nach dem Reaktorunglück in Fukushima (Reuters/T. Hanai )

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    放射性垃圾

    福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

  • Fukushima 3 Jahre Folgen Kind (Reuters)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    增加患癌症的风险？

    医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

  • Japan Fukushima (Reuters/T. Hanai)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    清理仍在继续

    据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

  • Japan Fukushima Atomkraftwerk provisorische Lagerbehälter kontaminiertes Wasser (picture-alliance/dpa)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    核难后的灾害

    在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

  • Lianyungang Atomkraftwerk aus dem Jahre 2000 (Getty Images/P.Jing)

    日本福岛“3·11”核难6年祭

    吃一堑长一智？

    “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。

    作者: 任琛


叶宣/雨涵（路透社、德新社等）

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8年前，一次地震及它所引起的海啸夺走了数万人的生命。此次自然灾难还导致了福岛核电站发生大规模核泄漏。3月11日，日本举国上下为罹难者致哀。  

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2011年福岛核灾难后，对核电的民意支持降至低点，火力发电则比重上升。六年后，日本开始重新恢复核电能力。  

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